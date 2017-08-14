Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке»

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ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС

Выбирать между Ребровым и Селиховым сложно было и раньше: один стал одним из творцов чемпионства, другой срочно нуждается в практике.

После ошибки в матче с «Зенитом» общественное мнение обрушилось с критикой на Реброва. А после рокового гола Витинью в дерби с ЦСКА досталось уже Селихову, которому дали долгожданный шанс. В итоге вопрос стал еще более острым.

Как поступить Каррере? Наверное, есть смысл чередовать вратарей. Например, так делал в прошлом сезоне Луческу в «Зените»: Лодыгин и Лунев провели в итоге почти равное количество встреч (25:21). Рано или поздно, сильнейший определится по объективным показателям, зато никто не останется в обиде. Да и у фанатов не будет повода обвинять тренера в «мариновании» вратаря на лавке.

ПОМОЩНИКИ ПОКА НЕ В ТЕМЕ?

С момента празднования чемпионства на «Спартак» свалилось множество несчастий. Беда в семье Романа Пилипчука. Тяжелые травмы Зобнина и Тимофеева. Нелепая дисквалификация Луиза Адриану, сменившаяся очередным повреждением Зе Луиша. Все это обстоятельства, от Карреры никак не зависящие.

Хотя если говорить о травмах, полученных игроками уже по ходу сезона (причем на ровном месте), то невольно возникают вопросы к новому тренеру по физподготовке — Джорджо Д'Урбано, который много лет готовил к соревнованиям горнолыжников, а в последние годы — волейболисток. Да и у здоровых с «физикой» не все идеально. Что, к примеру, стряслось с Фернанду? Почему он так «потяжелел»?

Кроме того в межсезонье в штабе Карреры появился ассистент Аттила Мальфатти, плюс на днях стало известно, что под Лигу чемпионов приглашен еще один аналитик — Жан-Пьер Джероза. С одной стороны, главный тренер после большого успеха имел полное право расширить свой штаб, что и сделал. С другой, положительного эффекта от работы старых знакомых Карреры пока не видно. Восхищенных отзывов о них не слышно. Тактические изменения себя пока не оправдывают.

И есть ощущение, что в отличие от самого Массимо, приехавшего в Россию с огромным желанием показать всем, как он крут, его новые помощники пока еще не прониклись идеями красно-белых. Кто может решить проблему и разжечь их сердца? Только сам Каррера.

WHO IS MR. ПЕТКОВИЧ?

Понятно, что головной боли Каррере добавляет не до конца ясная ситуация с Таски: уедет немец в Турцию или нет, до сих пор непонятно. Периодически возникающие слухи о готовности кого-то из зарубежных грандов купить Промеса тоже не добавляют позитива. Но не стоит путать чисто футбольные, тактические сложности, которые возникнут в случае ухода того или иного игрока, с непосредственно трансферными.

Например, пока вызывает большие вопросы решение Карерры пригласить в команду Петковича. Ладно бы серб был не в лучших кондициях именно сейчас, но знающие люди утверждают, что он в принципе игрок не самого высокого класса. Зачем этот футболист итальянцу? Он видит в нем что-то такое, чего не видят остальные? А в это время сидит в запасе Ещенко, который, по мнению многих, был чуть ли единственным в составе «Спартака», кто не провалил матч в Петербурге.

В роли чистого тренера «без примесей» у Карреры все получилось. Сейчас он, похоже, хочет добавить себе менеджерских полномочий. Может, не надо? Из-за внутренней борьбы за власть разговоры о потенциальных новичках пока так разговорами и остаются. Если не считать появления Пашалича, взятого в аренду благодаря дружбе Карреры с Антонио Конте. Хорват уже забил в ворота ЦСКА — это круто. Но одного его явно недостаточно, чтобы компенсировать накопившиеся игровые проблемы. Что и доказала концовка дерби.

Закрытие трансферного окна и старт в Лиге чемпионов все ближе. «Зенит» в таблице все дальше. Луана, Гарая и всех остальных в «Спартаке» все еще нет. Пока не поздно, Каррере нужно срочно прежним. Если это, конечно, обратимый процесс.