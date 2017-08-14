Промес? Дас ист гут! В Дортмунде уже ждут покупки Квинси из «Спартака»

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Особенно в душу немецким специалистам и фанатам запал голландец, несмотря на не самое яркое выступление в проигранной встрече.

Идеальная замена Дембеле

Узнав об интересе к Промесу со стороны «Боруссии» немецкие журналисты тут же смекнули, к чему все идет.

Ни для кого не секрет, что правым атакующим полузащитником дортмундцев Усманом Дембеле интересуется испанская «Барселона». Он уже и исчезал из команды, и получал от своего клуба внушение чуть ли не со штрафом, после чего отписался от «Боруссии» в социальных сетях.

Естественно, появились новости о том, что со дня на день 20-летний француз малийского происхождения присоединится к «Барселоне», которой нужно куда-то потратить 222 миллиона, полученных от Неймара за досрочное расторжение контракта. Ожидается, что общая сумма трансфера Дембеле в «Барселону» может составить чуть ли не 150 миллионов евро. Авторитетный специализированный портал Transfermarkt оценивает вариант такого перехода в 65% — более чем нескромный показатель.

Квинси Промес, в свою очередь, идеально подходит на замену Дембеле — голландец играет на абсолютно идентичной позиции с французом, тогда как Головин выполняет в ЦСКА совершенно другие функции.

«Промес идеально вписался бы в требования дортмундской “Боруссии”, в то время как Головин был бы более вариативным решением, способным играть на нескольких позициях, что способно разнообразить игру», — пишет портал Fussball Transfers, который, как следует из названия, специализируется на новостях о переходах игроков.

За голландским тренером

По сравнению с Головиным, кстати, у Промеса есть и еще один плюс — опыт игры в Европе, что очень важно. Игроку не придется вписываться еще и в европейский менталитет, тогда как для российского футболиста это может стать большой проблемой. Голландский же язык очень похож на немецкий — у Промеса не должно возникнуть сложностей в его изучении.

Болельщики дортмунской «Боруссии», кстати, с оптимизмом восприняли новость о том, что на место Дембеле может прийти полузащитник «Спартака».

«Промес был бы идеальным вариантом. Он играет на идентичной с Дембеле позицией, а голландский тренер помог бы ему влиться в коллектив», — пишет под материалом болельщик, скрывающийся под псевдонимом Marcelo Club.

«Боруссию» в данный момент тренирует специалист из Нидерландов Петер Бос, ранее выводивший амстердамский «Аякс» в финал Лиги Европе, где голландцы проиграли «Манчестер Юнайтед». Несомненно Бос помнит Квинси еще по игре в Голландии и наверняка видел его выступления в составе национальной команды, правда, чаще — на левом фланге.

«Промес — было бы ок», — пишет ниже Nico Feldmann.

«А он хорош», — комментирует Michael Heine видеоролик с игрой Квинси, который сам нашел и тут же разместил. Вот, кстати, и он.