«Вот мы говорили, что у нас не играют воспитанники в “Зените”, и тут чудо случилось. Приехал итальянец, и кто же играет у нас в основном составе? Справа в защите Терентьев, а перед ним Кузяев. Оба прошли школу петербургского футбола. И это не дань школе и не аванс, а ребята просто задают тон. Кузяев уже за “Зенит” забил три мяча, а до этого он не забивал», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».