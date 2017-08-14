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14 августа 2017, 19:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов: Произошло чудо — при итальянском тренере в «Зените» играют воспитанники

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини доверяет воспитанникам питерского футбола.

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил что главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> доверяет воспитанникам питерского футбола. Увеличить
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«Вот мы говорили, что у нас не играют воспитанники в “Зените”, и тут чудо случилось. Приехал итальянец, и кто же играет у нас в основном составе? Справа в защите Терентьев, а перед ним Кузяев. Оба прошли школу петербургского футбола. И это не дань школе и не аванс, а ребята просто задают тон. Кузяев уже за “Зенит” забил три мяча, а до этого он не забивал», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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