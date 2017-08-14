Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8

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«Мы общались с руководством. Они готовы продать Романа за 8 млн евро. “Спартак” хочет видеть его в своих рядах, в том числе, потому что у него российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона евро», — цитирует агента Ajansspor.