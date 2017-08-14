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14 августа 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8

Футбольный агент Доган Эрджан, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, подтвердил информацию об интересе со стороны московского «Спартака».

Футбольный агент <span class=error>Доган</span> <span class=error>Эрджан</span> представляющий интересы защитника Фенербахче Романа Нойштедтера подтвердил информацию об интересе со стороны московского Спартака. Увеличить
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«Мы общались с руководством. Они готовы продать Романа за 8 млн евро. “Спартак” хочет видеть его в своих рядах, в том числе, потому что у него российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона евро», — цитирует агента Ajansspor.

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