«Арсенал» (Тула) — «Урал»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «Урал».
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Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал».
«Арсенал» (Тула): Габулов, Комбаров, Денисов, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.
Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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