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14 августа 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» (Тула) — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «Урал».

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура <span class=error>РФПЛ</span> Арсенал (Тула) — Урал. Увеличить
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Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал».

«Арсенал» (Тула): Габулов, Комбаров, Денисов, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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