Футболист «Зенита» Гарсия перешел в испанский «Бетис»

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«Зенит» благодарит Хави Гарсию за совместную работу и желает ему успеха в составе новой команды, — сказано в сообщении.

Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити». Срок контракта испанца истекал летом 2019 года. В составе «Зенита» 30-летний полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч, в текущем сезоне он провел три игры в за «Зенит» в разных турнирах.