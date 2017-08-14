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14 августа 2017, 17:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Зенита» Гарсия перешел в испанский «Бетис»

ТАСС, 14 августа. Испанский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия перешел в севильский клуб «Бетис». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

<em>ТАСС 14 августа. </em>Испанский полузащитник <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> перешел в севильский клуб <span class=error>Бетис</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Зенита. Увеличить
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«Зенит» благодарит Хави Гарсию за совместную работу и желает ему успеха в составе новой команды, — сказано в сообщении.

Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити». Срок контракта испанца истекал летом 2019 года. В составе «Зенита» 30-летний полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч, в текущем сезоне он провел три игры в за «Зенит» в разных турнирах.

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