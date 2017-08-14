Признание Лунева делает ему честь, но не делает чести судье РФПЛ Федотову — Симонян
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил «Р-Спорт», что признание собственной ошибки вратарем «Зенита» Андреем Луневым делает честь голкиперу, но не делает чести судье матча РФПЛ с «Ахматом» Игорю Федотову.
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«Зенит» в воскресенье дома разгромил «Ахмат» со счетом 4:0. Во втором тайме Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, однако нарушения правил главным судьей Игорем Федотовым зафиксировано не было. Сам голкипер после матча заявил, что заслуживал красной карточки.
«Признание делает честь Луневу, но не делает честь судье. Если сам игрок признает, что его нужно было удалять, что тут скажешь. Лунев молодец просто. У арбитра должно быть одинаковое отношение к обеим командам. Он удалил капитана “Ахмата” (Ризвана Уциева) и должен был применить такое же наказание к Луневу. Это делает честь вратарю “Зенита”, он молодец», — сказал Симонян «Р-Спорт» по телефону.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил в понедельник «Р-Спорт» что Федотов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче. Собеседник агентства отметил, что пока не знает об этой оценке арбитру. «Не знаю, получил ли он неудовлетворительную оценку», — сказал Симонян.
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