«Ахмат» просит РФПЛ рассмотреть судейство Игоря Федотова в матче с «Зенитом»

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«Ахмат» в воскресенье в шестом туре РФПЛ в гостях проиграл «Зениту» со счетом 0:4. Грозненцы с 29-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

Ранее в понедельник источник знакомый с ситуацией сообщил агентству «Р-Спорт», что Федотов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче «Зенит» — «Ахмат», так как не показал красную карточку голкиперу «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой за пределами штрафной.

«На результат матча 6-го тура чемпионата России между командами “Зенит” — “Ахмат” (4:0) серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу», — говорится в сообщении.

«Зенит» после шести туров с 16 очками лидирует в чемпионате России, «Ахмат» с 9 баллами идет седьмым.