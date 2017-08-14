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«СЭ» поздравляет Сергея Николаевича с днем рождения и вспоминает, как много он сделал для нашего футбола и популяризации этого вида спорта на юге страны.

ФК «КРАСНОДАР»

Федор СМОЛОВ (в центре) празднует гол с партнерами по команде. Фото AFP AFP 2017

Год рождения: 2008

Прозвище: «быки»

Достижения: бронзовый медалист премьер-лиги (2014/15), финалист Кубка России (2013/14), участник 1/8 финала Лиги Европы (2016/17).

«Краснодар» — пример правильного отношения к делу создателя. Это не команда-однодневка, а полноценный боеспособный клуб, который в будущем может стать грандом российского футбола. Важен и вектор спортивного развития «быков» — Галицкий хочет, чтобы команда играла зрелищно, поэтому «Краснодар» не отступает от атакующего футбола.

АКАДЕМИЯ «КРАСНОДАРА»

27 марта 2014 года. Краснодар. ПЕЛЕ (справа) в академии "Краснодара". Фото Андрей ШРАМКО, ФК "Краснодар" Спорт-Экспресс

2 манежа с искусственной травой

12 полей с натуральным газоном

3 поля с синтетическим покрытием

29 филиалов

11 000 воспитанников.

В 2008 году Галицкий создал не только клуб, но и академию при нем. Сейчас школа «быков» больше напоминает знаменитую каталонскую «Ла Масию», чем среднестатистическую провинциальную академию. Звездных футболистов академия пока не выпустила, но, судя по прогрессу, в недалеком будущем она станет малой родиной футболистов сборной России.

СТАДИОН «КРАСНОДАРА»

Стадион "Краснодар". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Вместимость: 33 979 зрителей

Сроки строительства: май 2013 — октябрь 2016

Площадь медиаэкрана: 4700 квадратных метров.

Всего за три года Галицкий построил уютный стадион на 34 тысячи мест и преподал урок кое-кому с севера страны. На арене «Краснодара» идеально все: и опрятный внешний вид а-ля Колизей, и внутренняя красота. Величие гигантского мультимедийного экрана, опоясывающего все трибуны, и словами не описать.

Олег КОНОНОВ

Олег КОНОНОВ. Фото Алексей ИВАНОВ Спорт-Экспресс

Возраст: 51 год

Предыдущие клубы: «Карпаты», «Севастополь»

Достижения: лучший тренер сезона по версии РФС (2014/15).

До 2013 года в России мало кто знал Кононова — специалист достойно работал в клубах средней руки на Украине, но имя заработал себе в России. В какой-то момент «Краснодар» стал ассоциироваться с Кононовым — с его вдумчивой, качественной работой, с симпатичной игрой. После отставки тренер возглавил «Ахмат». Нет сомнений, что Кононов надолго в нашем футболе.

Федор СМОЛОВ

Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ Спорт-Экспресс

Возраст: 27 лет

Матчи до «Краснодара»: 155

Голы до «Краснодара»: 16

Матчи за «Краснодар»: 75

Голы за «Краснодар»: 49.

Галицкий рисковал, когда давал добро на трансфер Смолова. Да, он ожил еще в «Урале», но не было никакой гарантии, что за сезоном в Екатеринбурге последует прорыв. «Краснодар» угадал: Смолов играет за «быков» два сезона, и в обоих случаях он становился лучшим бомбардиром чемпионата России. А «Динамо» его так и не раскрыло.

ЖОАУЗИНЬЮ

Жоаузинью. Фото Виталий ТИМКИВ Спорт-Экспресс

Возраст: 28 лет

Матчи за «Краснодар»: 196

Голы за «Краснодар»: 39.

В 2011 году «быки» приобрели у «Левски» малоизвестного полузащитника с забавным прозвищем. Тогда он еще ничего не знал по-русски. Спустя шесть лет Жоаузинью превратился в кумира «Краснодара». Целый край переживал, когда юркий бразилец получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок. Но сейчас Жоаузинью снова играет и может попасть в сборную России — паспорт у южноамериканца есть.

Николай КОМЛИЧЕНКО

Николай КОМЛИЧЕНКО (слева). Фото AFP AFP 2017

Возраст: 22 года

Матчи за «Слован»: 21

Голы: 7.

Комличенко стал первым воспитанником черно-зеленой академии, сыгравшим в премьер-лиге. Дебют состоялся еще в марте 2014-го, когда форварду было всего 18. В том матче с «Томью» юноша за 17 минут успел сделать голевую передачу на Вандерсона и помочь кубанцам добиться ничьей. А в прошлом сезоне Комличенко славил Краснодар в Лиге Европы: в 9 матчах за чешский «Слован» он забил 4 мяча. Сейчас форвард в другом чешском клубе — «Млада Болеслав».

Илья ЖИГУЛЕВ, Иван ИГНАТЬЕВ, Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ

Илья ЖИГУЛЕВ, Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ, Иван ИГНАТЬЕВ. Спорт-Экспресс

Это пока еще не звезды, но уже известные в России футболисты. Все трое — воспитанники «Краснодара», которые в этом сезоне нередко играют за основу. Сулейманов и Игнатьев уже стали частью истории клуба. Первый забил победный мяч в матче с «Люнгбю», второй — в игре с «Ахматом». Оба — в добавленное время. Хотя бы ради таких моментов стоило создавать футбольный клуб.