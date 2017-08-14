Галицкому — 50! Что он сделал для российского футбола
Сегодня юбилей отмечает успешный бизнесмен, создатель, владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий.
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Видимо, что-то случилось...
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«СЭ» поздравляет Сергея Николаевича с днем рождения и вспоминает, как много он сделал для нашего футбола и популяризации этого вида спорта на юге страны.
ФК «КРАСНОДАР»
Год рождения: 2008
Прозвище: «быки»
Достижения: бронзовый медалист
«Краснодар» — пример правильного отношения к делу создателя. Это не
АКАДЕМИЯ «КРАСНОДАРА»
2 манежа с искусственной травой
12 полей с натуральным газоном
3 поля с синтетическим покрытием
29 филиалов
11 000 воспитанников.
В 2008 году Галицкий создал не только клуб, но и академию при нем. Сейчас школа «быков» больше напоминает знаменитую каталонскую «Ла Масию», чем среднестатистическую провинциальную академию. Звездных футболистов академия пока не выпустила, но, судя по прогрессу, в недалеком будущем она станет малой родиной футболистов сборной России.
СТАДИОН «КРАСНОДАРА»
Вместимость: 33 979 зрителей
Сроки строительства: май 2013 — октябрь 2016
Площадь медиаэкрана: 4700 квадратных метров.
Всего за три года Галицкий построил уютный стадион на 34 тысячи мест и преподал урок
Олег КОНОНОВ
Возраст: 51 год
Предыдущие клубы: «Карпаты», «Севастополь»
Достижения: лучший тренер сезона по версии РФС (2014/15).
До 2013 года в России мало кто знал Кононова — специалист достойно работал в клубах средней руки на Украине, но имя заработал себе в России. В
Федор СМОЛОВ
Возраст: 27 лет
Матчи до «Краснодара»: 155
Голы до «Краснодара»: 16
Матчи за «Краснодар»: 75
Голы за «Краснодар»: 49.
Галицкий рисковал, когда давал добро на трансфер Смолова. Да, он ожил еще в «Урале», но не было никакой гарантии, что за сезоном в Екатеринбурге последует прорыв. «Краснодар» угадал: Смолов играет за «быков» два сезона, и в обоих случаях он становился лучшим бомбардиром чемпионата России. А «Динамо» его так и не раскрыло.
ЖОАУЗИНЬЮ
Возраст: 28 лет
Матчи за «Краснодар»: 196
Голы за «Краснодар»: 39.
В 2011 году «быки» приобрели у «Левски» малоизвестного полузащитника с забавным прозвищем. Тогда он еще ничего не знал
Николай КОМЛИЧЕНКО
Возраст: 22 года
Матчи за «Слован»: 21
Голы: 7.
Комличенко стал первым воспитанником
Илья ЖИГУЛЕВ, Иван ИГНАТЬЕВ,
Это пока еще не звезды, но уже известные в России футболисты. Все трое — воспитанники «Краснодара», которые в этом сезоне нередко играют за основу. Сулейманов и Игнатьев уже стали частью истории клуба. Первый забил победный мяч в матче с «Люнгбю», второй — в игре с «Ахматом». Оба — в добавленное время. Хотя бы ради таких моментов стоило создавать футбольный клуб.
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