Зе Луиш пропустит две недели и не сыграет с «Локомотивом»
МОСКВА, 14 авг —
Р-Спорт. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш ориентировочно пропустит две недели из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра и не сыграет в матче седьмого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается на официальном сайте «красно-белых».
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Зе Луиш получил травму в субботу в матче шестого тура РФПЛ с московским ЦСКА (1:2).
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа на стадионе «красно-белых». После шести туров «Спартак» с 8 очками занимает девятое место в чемпионате России, «Локомотив» с 13 баллами идет третьим.
Зе Луиш в нынешнем сезоне забил один гол в семи матчах.
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