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14 августа 2017, 14:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Зе Луиш пропустит две недели и не сыграет с «Локомотивом»

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш ориентировочно пропустит две недели из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра и не сыграет в матче седьмого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Нападающий московского Спартака Зе <span class=error>Луиш</span> ориентировочно пропустит две недели <nobr>из-за </nobr>микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра и не сыграет в матче седьмого тура чемпионата России по футболу со столичным Локомотивом сообщается на официальном сайте красно-белых. Увеличить
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Зе Луиш получил травму в субботу в матче шестого тура РФПЛ с московским ЦСКА (1:2).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа на стадионе «красно-белых». После шести туров «Спартак» с 8 очками занимает девятое место в чемпионате России, «Локомотив» с 13 баллами идет третьим.

Зе Луиш в нынешнем сезоне забил один гол в семи матчах.

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