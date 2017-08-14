Зе Луиш пропустит две недели и не сыграет с «Локомотивом»

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Зе Луиш получил травму в субботу в матче шестого тура РФПЛ с московским ЦСКА (1:2).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа на стадионе «красно-белых». После шести туров «Спартак» с 8 очками занимает девятое место в чемпионате России, «Локомотив» с 13 баллами идет третьим.

Зе Луиш в нынешнем сезоне забил один гол в семи матчах.