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14 августа 2017, 13:10 | Футбол: Премьер-лига | Meduza

Губернатора Петербурга обвинили в предательстве «Зенита». Он кричал «“Ахмат” — сила!»

В Санкт-Петербурге 13 августа состоялся матч между «Зенитом» и «Ахматом» (бывший ФК «Терек»). Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0.

Перед матчем спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в инстаграме видео, на котором губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сидит за столом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и скандирует «Ахмат — сила!».

Многие болельщики «Зенита» решили, что Полтавченко встречался с Даудовым и Кадыровым непосредственно перед матчем — и предал родную команду.

Однако, кажется, губернатора подставили. Полтавченко посетил Чечню с официальным визитом в начале августа. На видео также присутствует Кадыров, которого в день матча «Зенита» с «Ахматом» вообще не было в Санкт-Петербурге. 12 августа глава Чечни давал «торжественный ужин» в честь закрытия всероссийского форума СМИ, а 13 августа, судя по инстаграму, гулял с детьми.

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