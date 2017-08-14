Губернатора Петербурга обвинили в предательстве «Зенита». Он кричал «“Ахмат” — сила!»
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Санкт-Петербурге 13 августа состоялся матч между «Зенитом» и «Ахматом» (бывший ФК «Терек»). Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0.
Перед матчем спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в инстаграме видео, на котором губернатор
Многие болельщики «Зенита» решили, что Полтавченко встречался с Даудовым и Кадыровым непосредственно перед матчем — и предал родную команду.
Однако, кажется, губернатора подставили. Полтавченко посетил Чечню с официальным визитом в начале августа. На видео также присутствует Кадыров, которого в день матча «Зенита» с «Ахматом» вообще не было в
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