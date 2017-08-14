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14 августа 2017, 10:15 | Футбол: Премьер-лига | Коммерсантъ

ФК «Ростов» обыграл «Уфу» и поднялся на второе место в турнирной таблице РФПЛ

В субботу футбольный клуб «Ростов» в рамках шестого тура РФПЛ обыграл в выездном матче ФК «Уфа» со счетом 4:1. Все четыре мяча ростовчане забили во втором тайме.

На 55-й минуте футболисты «Уфы» открыли счет. Эффектный удар в девятку удался Ванеку. Желто-синиие после этого отправили в ворота соперников три мяча за девять минут. Эффектную точку в матче поставил Мевля. Словенец выиграл верховую борьбу и пробил головой точно в угол — 4:1. Отметим, что это первое поражение «Уфы» в этом сезоне. Согласно статистике матча, игроки «Ростова» владели мячом 40% игры и ударили в створ ворот семь раз. Футболисты «Уфы» ударили в створ три раза и получили две желтых карточки.

«Матч с “Динамо” закончился поздно. Очень тяжело восстановить команду за такой срок. Первый день тратится на восстановление психологии, второй — на саму подготовку. “Уфа” забила сумасшедший мяч, но в остальном мы не позволяли сопернику проводить атаки, входить в силовые единоборства. Это результат работы тренера и, прежде всего, команды. Тренер без команды — не тренер», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ростова» Леонид Кучук, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы клуба.

После шести игр ФК «Ростов» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте находится питерский «Зенит» — у него также 13 очков. В следующем матче, который состоится 20 августа, «Ростов» сыграет с «Краснодаром».
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