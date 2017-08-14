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14 августа 2017, 0:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Надеюсь, Кокорин забьет 35 голов в одиночку

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции говорил о единстве команды и объяснил, почему не полностью использует квоту на легионеров.

Главный тренер Зенита на пресс-конференции говорил о единстве команды и объяснил почему не полностью использует квоту на легионеров. Увеличить
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— Как должна играть команда, которая рано оказалась в большинстве, — стараться забить как можно больше или сохранять силы на следующую встречу? — вопрос Манчини.

— Нам нужно было наращивать активность, пытаться забивать и забивать.

— Почему начало матча получилось таким нервным? И что не получалось на левом фланге атаки, ведь вы все время хватались за голову после действий Кришито и Шатова?

— Я был скорее доволен взаимодействием Шатова и Кришито. Хотел, чтобы Олег больше шел в борьбу, чаще обыгрывал соперника один в один.

— Способен ли Кокорин забить 35 голов в одиночку?

— Надеюсь, да.

— Терентьев снова вышел в основе. Он способен заменить Смольникова?

— Терентьев выглядел хорошо. Это воспитанник «Зенита», но не хочу кого-то выделять. Для нас важны все: и Смольников, и Анюков. Слежу за матчами «Зенита-2» и молодежного состава.

— Вы выпускаете максимум пять легионеров, хотя можно шесть. Почему?

— Для меня все футболисты равны — вне зависимости от национальности.

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов отказался отвечать на вопросы, ограничившись только коротким комментарием:

— Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». У нас было мало времени на восстановление после матча с «Краснодаром». Было трудно играть весь матч в таком темпе, в каком начали. Кадровые проблемы — вот что повлияло на нас.

Александр КОКОРИН: КРЕСТИКИ В ЧЕСТЬ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ НЕ СТАВЛЮ

Нападающий «Зенита» признался, что в начале игры ему было тревожно за результат, и рассказал, почему быстро нашел общий язык с аргентинскими новичками сине-бело-голубых.

— Вы лидируете в бомбардирской гонке…

— О бомбардирской гонке рано говорить. Хорошо, что у меня получается забивать, а у команды — выигрывать.

— Крестиками забитые голы не отмечаете?

— Нет, крестики не ставлю. Сейчас я часто забиваю, приношу команде пользу — и это хорошо.

— Было принципиально обыграть «Ахмат» после поражения, которое сделало «Спартак» чемпионом в прошлом сезоне?

— Принципиально, потому что это был матч на своем поле. Хорошо играть при такой поддержке. Стараемся забивать много. Не для того «Зенит» так усиливался, чтобы играть на удержание при счете 1:0.

— У «Зенита» сегодня получилось все?

— В первые минут пятнадцать было тревожно. Совершали ошибки, после которых у «Ахмата» могло что-то получиться. Но потом у них было мало шансов.

— Это «Ахмат» такой слабый или «Зенит» такой сильный?

— «Зенит» сильный.

— «Ахмат» — самый грубый соперник из тех, с кем встречался «Зенит»?

— Пока да.

— Есть желание как-то по-новому праздновать голы?

— Пока даже не думал об этом.

— Вы здорово сыгрались с аргентинской четверкой. Почему?

— Тяжело сказать. Мы все профессионалы и хорошие футболисты. Должны понимать друг друга. Если бы не понимали, было бы плохо.

Андрей ЛУНЕВ: МЕНЯ НАДО БЫЛО УДАЛЯТЬ

После матча голкипер «Зенита» прокомментировал эпизод, в котором он сыграл рукой за пределами штрафной.

— Вы сделали «сухарь». Хорошая игра? — вопрос Луневу.

— Для команды — хорошая, для меня — не очень. Но результат есть, и это прекрасно.

— Почему вы говорите, что сыграли не ахти?

— Не всегда ноль голов — показатель отличных действий вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Недоволен собой.

— Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной…

— Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он получился быстрым. Мне показалось, что был на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это. Моя ошибка.

— Из-за этого расстроены?

— Да.

Гоша ЧЕРНОВ,
Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
50′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 46′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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