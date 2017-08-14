Роберто Манчини: Надеюсь, Кокорин забьет 35 голов в одиночку
Главный тренер «Зенита» на
пресс-конференции говорил о единстве команды и объяснил, почему не полностью использует квоту на легионеров.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как должна играть команда, которая рано оказалась в большинстве, — стараться забить как можно больше или сохранять силы на следующую встречу? — вопрос Манчини.
— Нам нужно было наращивать активность, пытаться забивать и забивать.
— Почему начало матча получилось таким нервным? И что не получалось на левом фланге атаки, ведь вы все время хватались за голову после действий Кришито и Шатова?
— Я был скорее доволен взаимодействием Шатова и Кришито. Хотел, чтобы Олег больше шел в борьбу, чаще обыгрывал соперника один в один.
— Способен ли Кокорин забить 35 голов в одиночку?
— Надеюсь, да.
— Терентьев снова вышел в основе. Он способен заменить Смольникова?
— Терентьев выглядел хорошо. Это воспитанник «Зенита», но не хочу
— Вы выпускаете максимум пять легионеров, хотя можно шесть. Почему?
— Для меня все футболисты равны — вне зависимости от национальности.
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов отказался отвечать на вопросы, ограничившись только коротким комментарием:
— Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». У нас было мало времени на восстановление после матча с «Краснодаром». Было трудно играть весь матч в таком темпе, в каком начали. Кадровые проблемы — вот что повлияло на нас.
Александр КОКОРИН: КРЕСТИКИ В ЧЕСТЬ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ НЕ СТАВЛЮ
Нападающий «Зенита» признался, что в начале игры ему было тревожно за результат, и рассказал, почему быстро нашел общий язык с аргентинскими новичками
— Вы лидируете в бомбардирской гонке…
— О бомбардирской гонке рано говорить. Хорошо, что у меня получается забивать, а у команды — выигрывать.
— Крестиками забитые голы не отмечаете?
— Нет, крестики не ставлю. Сейчас я часто забиваю, приношу команде пользу — и это хорошо.
— Было принципиально обыграть «Ахмат» после поражения, которое сделало «Спартак» чемпионом в прошлом сезоне?
— Принципиально, потому что это был матч на своем поле. Хорошо играть при такой поддержке. Стараемся забивать много. Не для того «Зенит» так усиливался, чтобы играть на удержание при счете 1:0.
— У «Зенита» сегодня получилось все?
— В первые минут пятнадцать было тревожно. Совершали ошибки, после которых у «Ахмата» могло
— Это «Ахмат» такой слабый или «Зенит» такой сильный?
— «Зенит» сильный.
— «Ахмат» — самый грубый соперник из тех, с кем встречался «Зенит»?
— Пока да.
— Есть желание
— Пока даже не думал об этом.
— Вы здорово сыгрались с аргентинской четверкой. Почему?
— Тяжело сказать. Мы все профессионалы и хорошие футболисты. Должны понимать друг друга. Если бы не понимали, было бы плохо.
Андрей ЛУНЕВ: МЕНЯ НАДО БЫЛО УДАЛЯТЬ
После матча голкипер «Зенита» прокомментировал эпизод, в котором он сыграл рукой за пределами штрафной.
— Вы сделали «сухарь». Хорошая игра? — вопрос Луневу.
— Для команды — хорошая, для меня — не очень. Но результат есть, и это прекрасно.
— Почему вы говорите, что сыграли не ахти?
— Не всегда ноль голов — показатель отличных действий вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Недоволен собой.
— Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной…
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— Да.
Гоша ЧЕРНОВ,
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|13.08.2017 20:00
|Зрители 45470
|основной раунд: 6-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Олег Кононов
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|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
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