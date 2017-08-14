Роберто Манчини: Надеюсь, Кокорин забьет 35 голов в одиночку

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— Как должна играть команда, которая рано оказалась в большинстве, — стараться забить как можно больше или сохранять силы на следующую встречу? — вопрос Манчини.

— Нам нужно было наращивать активность, пытаться забивать и забивать.

— Почему начало матча получилось таким нервным? И что не получалось на левом фланге атаки, ведь вы все время хватались за голову после действий Кришито и Шатова?

— Я был скорее доволен взаимодействием Шатова и Кришито. Хотел, чтобы Олег больше шел в борьбу, чаще обыгрывал соперника один в один.

— Способен ли Кокорин забить 35 голов в одиночку?

— Надеюсь, да.

— Терентьев снова вышел в основе. Он способен заменить Смольникова?

— Терентьев выглядел хорошо. Это воспитанник «Зенита», но не хочу кого-то выделять. Для нас важны все: и Смольников, и Анюков. Слежу за матчами «Зенита-2» и молодежного состава.

— Вы выпускаете максимум пять легионеров, хотя можно шесть. Почему?

— Для меня все футболисты равны — вне зависимости от национальности.

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов отказался отвечать на вопросы, ограничившись только коротким комментарием:

— Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». У нас было мало времени на восстановление после матча с «Краснодаром». Было трудно играть весь матч в таком темпе, в каком начали. Кадровые проблемы — вот что повлияло на нас.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82?src=hash">#ЗенитАхмат</a> 4:0 84' Юрий Жирков <a href="https://t.co/5s22LsjWpb">pic.twitter.com/5s22LsjWpb</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896807529690402817">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Александр КОКОРИН: КРЕСТИКИ В ЧЕСТЬ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ НЕ СТАВЛЮ

Нападающий «Зенита» признался, что в начале игры ему было тревожно за результат, и рассказал, почему быстро нашел общий язык с аргентинскими новичками сине-бело-голубых.

— Вы лидируете в бомбардирской гонке…

— О бомбардирской гонке рано говорить. Хорошо, что у меня получается забивать, а у команды — выигрывать.

— Крестиками забитые голы не отмечаете?

— Нет, крестики не ставлю. Сейчас я часто забиваю, приношу команде пользу — и это хорошо.

— Было принципиально обыграть «Ахмат» после поражения, которое сделало «Спартак» чемпионом в прошлом сезоне?

— Принципиально, потому что это был матч на своем поле. Хорошо играть при такой поддержке. Стараемся забивать много. Не для того «Зенит» так усиливался, чтобы играть на удержание при счете 1:0.

— У «Зенита» сегодня получилось все?

— В первые минут пятнадцать было тревожно. Совершали ошибки, после которых у «Ахмата» могло что-то получиться. Но потом у них было мало шансов.

— Это «Ахмат» такой слабый или «Зенит» такой сильный?

— «Зенит» сильный.

— «Ахмат» — самый грубый соперник из тех, с кем встречался «Зенит»?

— Пока да.

— Есть желание как-то по-новому праздновать голы?

— Пока даже не думал об этом.

— Вы здорово сыгрались с аргентинской четверкой. Почему?

— Тяжело сказать. Мы все профессионалы и хорошие футболисты. Должны понимать друг друга. Если бы не понимали, было бы плохо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82?src=hash">#ЗенитАхмат</a> 2:0 51' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> <a href="https://t.co/2jkKaAZO68">pic.twitter.com/2jkKaAZO68</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896798568044003329">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Андрей ЛУНЕВ: МЕНЯ НАДО БЫЛО УДАЛЯТЬ

После матча голкипер «Зенита» прокомментировал эпизод, в котором он сыграл рукой за пределами штрафной.

— Вы сделали «сухарь». Хорошая игра? — вопрос Луневу.

— Для команды — хорошая, для меня — не очень. Но результат есть, и это прекрасно.

— Почему вы говорите, что сыграли не ахти?

— Не всегда ноль голов — показатель отличных действий вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Недоволен собой.

— Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной…

— Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он получился быстрым. Мне показалось, что был на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это. Моя ошибка.

— Из-за этого расстроены?

— Да.