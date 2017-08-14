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14 августа 2017, 0:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

В понедельник, 14 августа, «Ахмат» отправит жалобу на судейство в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с «Зенитом», завершившемся поражением подопечных Олега Кононова со счётом 0:4. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым.

«На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую жёлтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления. На 59-й минуте нужно было удалять вратаря “Зенита” Лунёва за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс не было зафиксировано нарушение правил на Швеце на линии штрафной площади “Зенита”. Были и ещё некоторые эпизоды, но эти — основные. В понедельник оформим и отправим жалобу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову в грозненском клубе.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
50′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 46′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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