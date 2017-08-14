«Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

«На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую жёлтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления. На 59-й минуте нужно было удалять вратаря “Зенита” Лунёва за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс не было зафиксировано нарушение правил на Швеце на линии штрафной площади “Зенита”. Были и ещё некоторые эпизоды, но эти — основные. В понедельник оформим и отправим жалобу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову в грозненском клубе.