Илья Геркус: Предлагали Семину нескольких нападающих. Но не согласовали кандидатуры
Президент «Локомотива» — о поражении от «Тосно».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Игра получилась тяжелой. У нашей команды накопилась усталость: не хватило свежести, сил, — сказал Геркус. — Дебютанты
— «Локо» не смог перестроиться?
— Мы перестроились, было много атак. Но не найдены ключики к воротам.
— Поражение закономерное?
— Нет, не закономерное. Вязкая игра, ничейная. При этом моментов у нас было больше. В концовке мысль пропала. Но в середине второго тайма могли спасти матч.
— Юрий Семин не первый раз говорит, что нужно усиливать состав. В частности, необходим нападающий…
— Представим безвыходную ситуацию, произошедшую с командой N: спустя несколько часов после закрытия трансферного окна она остается без ведущего форварда. Тут бы пригодились талантливые и уже зарекомендовавшие себя воспитанники академии, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Но у нас, к счастью, помимо воспитанников, имеется время для маневра. Я понимаю, что усиление нужно.
— Работа ведется?
— Разумеется. Ищем нападающих. Главному тренеру регулярно предлагаются кандидатуры на утверждение. Их было уже несколько, но пока нам не удалось их согласовать. И сейчас у нас есть очень хороший вариант, даже варианты. Надеюсь, в ближайшее время эта работа будет успешно доделана, и к нам присоединится центрфорвард. И еще одно важное замечание. Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего.
Мы не должны отходить от своей линии, от которой порой отклоняемся. Как я уже сказал, нужно активнее задействовать своих воспитанников.
— Правда ли, что Семину предлагался Дзюба?
— Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с «Зенитом» по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу.
— Как оцените работу тренерского штаба «Локомотива»?
— Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть…
— Или новый нападающий?
— Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.
— Речь идет об иностранном форварде?
— Деталей раскрывать не могу.
|13.08.2017 17:30
|Зрители 8009
|основной раунд: 6-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|0:2
|Тосно
|Первый тайм: 0:0
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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