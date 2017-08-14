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14 августа 2017, 0:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Илья Геркус: Предлагали Семину нескольких нападающих. Но не согласовали кандидатуры

Президент «Локомотива» — о поражении от «Тосно».

Президент <span class=error>Локо</span> — о новичках. Увеличить
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— Игра получилась тяжелой. У нашей команды накопилась усталость: не хватило свежести, сил, — сказал Геркус. — Дебютанты премьер-лиги смотрелись хорошо и нашли способ нейтрализовать наши усилия. Первый гол обидный, не логичный: дальний удар — рикошет…

— «Локо» не смог перестроиться?

— Мы перестроились, было много атак. Но не найдены ключики к воротам.

— Поражение закономерное?

— Нет, не закономерное. Вязкая игра, ничейная. При этом моментов у нас было больше. В концовке мысль пропала. Но в середине второго тайма могли спасти матч.

— Юрий Семин не первый раз говорит, что нужно усиливать состав. В частности, необходим нападающий…

— Представим безвыходную ситуацию, произошедшую с командой N: спустя несколько часов после закрытия трансферного окна она остается без ведущего форварда. Тут бы пригодились талантливые и уже зарекомендовавшие себя воспитанники академии, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Но у нас, к счастью, помимо воспитанников, имеется время для маневра. Я понимаю, что усиление нужно.

— Работа ведется?

— Разумеется. Ищем нападающих. Главному тренеру регулярно предлагаются кандидатуры на утверждение. Их было уже несколько, но пока нам не удалось их согласовать. И сейчас у нас есть очень хороший вариант, даже варианты. Надеюсь, в ближайшее время эта работа будет успешно доделана, и к нам присоединится центрфорвард. И еще одно важное замечание. Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего. Все-таки мы — «Локомотив» и с командой уровня «Тосно» должны успешно играть и с нынешним составом, привлекая воспитанников академии. К слову, в составе команды из Ленинградской области много молодых футболистов.

Мы не должны отходить от своей линии, от которой порой отклоняемся. Как я уже сказал, нужно активнее задействовать своих воспитанников.

— Правда ли, что Семину предлагался Дзюба?

— Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с «Зенитом» по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу.

— Как оцените работу тренерского штаба «Локомотива»?

— Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть…

— Или новый нападающий?

— Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

— Речь идет об иностранном форварде?

— Деталей раскрывать не могу.

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
46′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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