Илья Геркус: Предлагали Семину нескольких нападающих. Но не согласовали кандидатуры

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— Игра получилась тяжелой. У нашей команды накопилась усталость: не хватило свежести, сил, — сказал Геркус. — Дебютанты премьер-лиги смотрелись хорошо и нашли способ нейтрализовать наши усилия. Первый гол обидный, не логичный: дальний удар — рикошет…

— «Локо» не смог перестроиться?

— Мы перестроились, было много атак. Но не найдены ключики к воротам.

— Поражение закономерное?

— Нет, не закономерное. Вязкая игра, ничейная. При этом моментов у нас было больше. В концовке мысль пропала. Но в середине второго тайма могли спасти матч.

— Юрий Семин не первый раз говорит, что нужно усиливать состав. В частности, необходим нападающий…

— Представим безвыходную ситуацию, произошедшую с командой N: спустя несколько часов после закрытия трансферного окна она остается без ведущего форварда. Тут бы пригодились талантливые и уже зарекомендовавшие себя воспитанники академии, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Но у нас, к счастью, помимо воспитанников, имеется время для маневра. Я понимаю, что усиление нужно.

— Работа ведется?

— Разумеется. Ищем нападающих. Главному тренеру регулярно предлагаются кандидатуры на утверждение. Их было уже несколько, но пока нам не удалось их согласовать. И сейчас у нас есть очень хороший вариант, даже варианты. Надеюсь, в ближайшее время эта работа будет успешно доделана, и к нам присоединится центрфорвард. И еще одно важное замечание. Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего. Все-таки мы — «Локомотив» и с командой уровня «Тосно» должны успешно играть и с нынешним составом, привлекая воспитанников академии. К слову, в составе команды из Ленинградской области много молодых футболистов.

Мы не должны отходить от своей линии, от которой порой отклоняемся. Как я уже сказал, нужно активнее задействовать своих воспитанников.

— Правда ли, что Семину предлагался Дзюба?

— Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с «Зенитом» по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу.

— Как оцените работу тренерского штаба «Локомотива»?

— Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть…

— Или новый нападающий?

— Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

— Речь идет об иностранном форварде?

— Деталей раскрывать не могу.