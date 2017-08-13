«Быки» играют лучше в гостях. Очередное доказательство

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У «быков» календарь как коррида — отвлекаться некогда. В прошлый четверг выдали триллер в Грозном с победным голом 18-летнего Игнатьева, в следующий четверг принимать в Лиге Европы «Црвену Звезду». А в промежутке «Амкар», совсем не забивающий, но коварный и живучий. Недаром его прописка в премьер-лиге беспрерывно действует с 2004 года.

Игнатьев, воспитанник академии Галицкого, вышел в стартовом составе, как и 18-летний вратарь Сафонов. Игорь Шалимов произвел и другие ротационные изменения. Тем более что температура в день игры в южном российском городе даже вечером зашкаливала за 30 градусов. В частности, с первых минут впервые за «Краснодар» сыграл опытный Янбаев, в прошлом защитник сборной России.

У «Амкара» репутация работящей и упертой команды, которой, однако, не хватает искры таланта. Команда крайне неудачно стартовала. Но нечто подобное в истории отыскалось в ее биографии не так уж давно. То же самое было три года назад. Правда, в 6-м туре «Амкар» обыграл тогда дома «Спартак» (2:0) — и сразу приподнялся.

В целом в первом тайме инициатива принадлежала «Краснодару», хотя нельзя сказать, что он сверкал фейерверком атак. Стоял лучше, как сказали бы шахматисты, и в итоге свой момент реализовал.

Гол был забит после заброса Газинского в штрафную площадь на ход Игнатьеву. Он подозрительно упал, но отскок получился все равно краснодарским. Перейра сделал передачу Классону, а тот отметился умением бить без лишних раздумий и подготовки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#КраснодарАмкар</a> 1:0 25' Виктор Классон <a href="https://t.co/eTQWGNxmcs">pic.twitter.com/eTQWGNxmcs</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896786830263234561">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гол голом, но и в целом «Краснодар» контролировал игру, атаковал чаще, так что его преимущество к перерыву было заслуженным. Лишь на последних минутах первого тайма, когда гости прибавили, Зайцев после подачи углового и удачного отскока под удар вполне мог перевернуть итог первого тайма. Мяч, однако, посланный им из убойной позиции, пролетел рядом с нижним углом ворот. Так что, с одной стороны, дебютант Сафонов остался «сухим», с другой — «Амкар» тоже: по-прежнему пермская команда никак не могла забить ни одного гола — и это, конечно, сказывалось на ней неблагоприятным образом в психологическом плане.

Гаджи Гаджиев понимал, что так продолжаться не может, и потому произвел в перерыве сразу две замены. Пермяки активизировались и были очень близки к тому, чтобы наконец открыть счет голам в чемпионате. Однако два мощных удара Мильковича с выгодных позиций в течение двух минут летели выше ворот, к ужасу партнеров и болельщиков. А чуть позже после прострела Занева дальнюю штангу замыкал Костюков. И снова ворота юного Сафонова были словно заколдованными. К исходу часа «Амкар» нанес 14 ударов по воротам соперников, считая неточные, однако сравнять счет не получалось. Но когда играть оставалось 15 минут, состоялся «исторический» первый гол «Амкара» в сезоне. После навеса Гола и скидки головой Бодула без промедления пробил Гащенков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">1-ЫЙ ГОЛ В СЕЗОНЕ! <a href="https://twitter.com/fc_amkar">@fc_amkar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#КраснодарАмкар</a> 1:1 76' Михаил Гащенков <a href="https://t.co/l8ZmS1OlvL">pic.twitter.com/l8ZmS1OlvL</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896804687516717058">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Краснодар» в итоге уютно устроился в первой пятерке, где нет, например, «Спартака», но ничья на своем поле с «Амкаром» не может быть занесена ему в актив. Конечно, не хватало Смолова…

Теперь у «быков» матч с бывшей командой Миодрага Божовича, в которой уйма наших старых знакомых: Йовичич (экс-«Амкар»), Анджелкович, Ле Таллек, Канга.