«Быки» играют лучше в гостях. Очередное доказательство
«Краснодар» позволил аутсайдеру забить первый гол в чемпионате, упустил победу и набрал в домашних матчах меньше очков, чем на выезде.
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Видимо, что-то случилось...
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У «быков» календарь как коррида — отвлекаться некогда. В прошлый четверг выдали триллер в Грозном с победным голом 18-летнего Игнатьева, в следующий четверг принимать в Лиге Европы «Црвену Звезду». А в промежутке «Амкар», совсем не забивающий, но коварный и живучий. Недаром его прописка в
Игнатьев, воспитанник академии Галицкого, вышел в стартовом составе, как и 18-летний вратарь Сафонов. Игорь Шалимов произвел и другие ротационные изменения. Тем более что температура в день игры в южном российском городе даже вечером зашкаливала за 30 градусов. В частности, с первых минут впервые за «Краснодар» сыграл опытный Янбаев, в прошлом защитник сборной России.
У «Амкара» репутация работящей и упертой команды, которой, однако, не хватает искры таланта. Команда крайне неудачно стартовала. Но нечто подобное в истории отыскалось в ее биографии не так уж давно. То же самое было три года назад. Правда, в 6-м туре «Амкар» обыграл тогда дома «Спартак» (2:0) — и сразу приподнялся.
В целом в первом тайме инициатива принадлежала «Краснодару», хотя нельзя сказать, что он сверкал фейерверком атак. Стоял лучше, как сказали бы шахматисты, и в итоге свой момент реализовал.
Гол был забит после заброса Газинского в штрафную площадь на ход Игнатьеву. Он подозрительно упал, но отскок получился все равно краснодарским. Перейра сделал передачу Классону, а тот отметился умением бить без лишних раздумий и подготовки.
Гол голом, но и в целом «Краснодар» контролировал игру, атаковал чаще, так что его преимущество к перерыву было заслуженным. Лишь на последних минутах первого тайма, когда гости прибавили, Зайцев после подачи углового и удачного отскока под удар вполне мог перевернуть итог первого тайма. Мяч, однако, посланный им из убойной позиции, пролетел рядом с нижним углом ворот. Так что, с одной стороны, дебютант Сафонов остался «сухим», с другой — «Амкар» тоже:
Гаджи Гаджиев понимал, что так продолжаться не может, и потому произвел в перерыве сразу две замены. Пермяки активизировались и были очень близки к тому, чтобы наконец открыть счет голам в чемпионате. Однако два мощных удара Мильковича с выгодных позиций в течение двух минут летели выше ворот, к ужасу партнеров и болельщиков. А чуть позже после прострела Занева дальнюю штангу замыкал Костюков. И снова ворота юного Сафонова были словно заколдованными. К исходу часа «Амкар» нанес 14 ударов по воротам соперников, считая неточные, однако сравнять счет не получалось. Но когда играть оставалось 15 минут, состоялся «исторический» первый гол «Амкара» в сезоне. После навеса Гола и скидки головой Бодула без промедления пробил Гащенков.
«Краснодар» в итоге уютно устроился в первой пятерке, где нет, например, «Спартака», но ничья на своем поле с «Амкаром» не может быть занесена ему в актив. Конечно, не хватало Смолова…
Теперь у «быков» матч с бывшей командой Миодрага Божовича, в которой уйма наших старых знакомых: Йовичич (экс-«Амкар»), Анджелкович, Ле Таллек, Канга.
|13.08.2017 20:00
|Зрители 17367
|основной раунд: 6-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Гаджи Гаджиев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|10
|9
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
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