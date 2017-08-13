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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30671822/
13 августа 2017, 23:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Быки» играют лучше в гостях. Очередное доказательство

«Краснодар» позволил аутсайдеру забить первый гол в чемпионате, упустил победу и набрал в домашних матчах меньше очков, чем на выезде.

Краснодар позволил аутсайдеру забить первый гол в чемпионате. Увеличить
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У «быков» календарь как коррида — отвлекаться некогда. В прошлый четверг выдали триллер в Грозном с победным голом 18-летнего Игнатьева, в следующий четверг принимать в Лиге Европы «Црвену Звезду». А в промежутке «Амкар», совсем не забивающий, но коварный и живучий. Недаром его прописка в премьер-лиге беспрерывно действует с 2004 года.

Игнатьев, воспитанник академии Галицкого, вышел в стартовом составе, как и 18-летний вратарь Сафонов. Игорь Шалимов произвел и другие ротационные изменения. Тем более что температура в день игры в южном российском городе даже вечером зашкаливала за 30 градусов. В частности, с первых минут впервые за «Краснодар» сыграл опытный Янбаев, в прошлом защитник сборной России.

У «Амкара» репутация работящей и упертой команды, которой, однако, не хватает искры таланта. Команда крайне неудачно стартовала. Но нечто подобное в истории отыскалось в ее биографии не так уж давно. То же самое было три года назад. Правда, в 6-м туре «Амкар» обыграл тогда дома «Спартак» (2:0) — и сразу приподнялся.

В целом в первом тайме инициатива принадлежала «Краснодару», хотя нельзя сказать, что он сверкал фейерверком атак. Стоял лучше, как сказали бы шахматисты, и в итоге свой момент реализовал.

Гол был забит после заброса Газинского в штрафную площадь на ход Игнатьеву. Он подозрительно упал, но отскок получился все равно краснодарским. Перейра сделал передачу Классону, а тот отметился умением бить без лишних раздумий и подготовки.

Гол голом, но и в целом «Краснодар» контролировал игру, атаковал чаще, так что его преимущество к перерыву было заслуженным. Лишь на последних минутах первого тайма, когда гости прибавили, Зайцев после подачи углового и удачного отскока под удар вполне мог перевернуть итог первого тайма. Мяч, однако, посланный им из убойной позиции, пролетел рядом с нижним углом ворот. Так что, с одной стороны, дебютант Сафонов остался «сухим», с другой — «Амкар» тоже: по-прежнему пермская команда никак не могла забить ни одного гола — и это, конечно, сказывалось на ней неблагоприятным образом в психологическом плане.

Гаджи Гаджиев понимал, что так продолжаться не может, и потому произвел в перерыве сразу две замены. Пермяки активизировались и были очень близки к тому, чтобы наконец открыть счет голам в чемпионате. Однако два мощных удара Мильковича с выгодных позиций в течение двух минут летели выше ворот, к ужасу партнеров и болельщиков. А чуть позже после прострела Занева дальнюю штангу замыкал Костюков. И снова ворота юного Сафонова были словно заколдованными. К исходу часа «Амкар» нанес 14 ударов по воротам соперников, считая неточные, однако сравнять счет не получалось. Но когда играть оставалось 15 минут, состоялся «исторический» первый гол «Амкара» в сезоне. После навеса Гола и скидки головой Бодула без промедления пробил Гащенков.

«Краснодар» в итоге уютно устроился в первой пятерке, где нет, например, «Спартака», но ничья на своем поле с «Амкаром» не может быть занесена ему в актив. Конечно, не хватало Смолова…

Теперь у «быков» матч с бывшей командой Миодрага Божовича, в которой уйма наших старых знакомых: Йовичич (экс-«Амкар»), Анджелкович, Ле Таллек, Канга.

13.08.2017 20:00 Зрители 17367 основной раунд: 6-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Гаджи Гаджиев
Голы
25′ Виктор Классон (М. Перейра) 16
17 Михаил Гащенков 76′
Составы
Матвей Сафонов 39
Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Виктор Классон 16
60′ Шарль Каборе 77
Роман Шишкин 30
46′ Иван Игнатьев 85
Павел Мамаев 17
78′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Вандерсон Масиэл 7
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков
19 Брайн Оладапо Идову
6 Секу Конде
9 Дарко Бодул
20 Павел Комолов 46′
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 83′
16 Сергей Баланович 73′
5 Януш Гол
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 10
9 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 3
1 Угловые 2
7 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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