«Зенит» стал самой посещаемой командой 6-го тура РФПЛ

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Второй показатель был зафиксирован в матче ЦСКА и «Спартака» (24 000 зрителей), третий — «Краснодара» и «Амкара» (17 367).



В общей сложности три матча РФПЛ на стадионе «Санкт-Петербург» увидели 137 113 зрителей. Кроме того, на встрече Лиги Европы с «Бней Иегуда» присутствовали 45 670 болельщиков.



Таким образом, средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» после четырех домашних матчей составляет 45 696 зрителей.



«Зенит» благодарит лучших в мире болельщиков за великолепную поддержку и приглашает на ближайшие домашние матчи команды! — говорится в сообщении.