«Зенит» стал самой посещаемой командой 6-го тура РФПЛ
«Зенит» в третий раз за сезон стал самой посещаемой командой по итогам тура российской
Премьер-Лиги. За матчем 6-го тура с «Ахматом», у которого «Зенит» выиграл со счётом 4:0, с трибун стадиона «Санкт-Петербург» наблюдали 45 470 зрителей, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
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Второй показатель был зафиксирован в матче ЦСКА и «Спартака» (24 000 зрителей), третий — «Краснодара» и «Амкара» (17 367).
В общей сложности три матча РФПЛ на стадионе «Санкт-Петербург» увидели 137 113 зрителей. Кроме того, на встрече Лиги Европы с «Бней Иегуда» присутствовали 45 670 болельщиков.
Таким образом, средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» после четырех домашних матчей составляет 45 696 зрителей.
«Зенит» благодарит лучших в мире болельщиков за великолепную поддержку и приглашает на ближайшие домашние матчи команды! — говорится в сообщении.
|13.08.2017 20:00
|Зрители 45470
|основной раунд: 6-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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