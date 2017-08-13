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13 августа 2017, 23:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» стал самой посещаемой командой 6-го тура РФПЛ

«Зенит» в третий раз за сезон стал самой посещаемой командой по итогам тура российской Премьер-Лиги. За матчем 6-го тура с «Ахматом», у которого «Зенит» выиграл со счётом 4:0, с трибун стадиона «Санкт-Петербург» наблюдали 45 470 зрителей, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Зенит в третий раз за сезон стал самой посещаемой командой по итогам тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Второй показатель был зафиксирован в матче ЦСКА и «Спартака» (24 000 зрителей), третий — «Краснодара» и «Амкара» (17 367).

В общей сложности три матча РФПЛ на стадионе «Санкт-Петербург» увидели 137 113 зрителей. Кроме того, на встрече Лиги Европы с «Бней Иегуда» присутствовали 45 670 болельщиков.

Таким образом, средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» после четырех домашних матчей составляет 45 696 зрителей.

«Зенит» благодарит лучших в мире болельщиков за великолепную поддержку и приглашает на ближайшие домашние матчи команды! — говорится в сообщении.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
50′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 46′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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