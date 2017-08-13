Болельщики «Спартака» выразили полную и всестороннюю поддержку Массимо Каррере

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Каррера, официально занявший пост главного тренера «Спартака» в августе 2016 года, в первом же сезоне привел «красно-белых» к победе в чемпионате России. В текущем сезоне в шести турах москвичи набрали восемь очков, уступив двум принципиальным соперникам — «Зениту» (1:5) и ЦСКА (1:2). После такого старта многие болельщики и специалисты стали писать о возможной отставке тренера. В ближайшем туре «Спартак» 19 августа на своем поле сыграет с московским «Локомотивом».

В воскресенье фанаты «красно-белых» из объединения «Фратрия» опубликовали на сайте организации обращение, текст которого приводится ниже:

фоторепортаж ЦСКА победил «Спартак» в дерби Московский ЦСКА на своем поле победил столичный «Спартак» со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Счет на 48-й минуте открыл полузащитник красно-белых Марио Пашалич, арендованный в летнее трансферное окно у лондонского «Челси». На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников. Победу армейцам принес форвард Витиньо (85).

«Сегодня мы хотим четко и ясно высказать свою позицию по поводу нашего главного тренера Массимо Карреры, который в последнее время подвергается нападению со стороны спортивных СМИ и «экспертов» из мира футбола! Массимо — тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет. Менялись тренеры, игроки, менеджеры, но никто не мог сделать главного — завоевать трофей и сделать «Спартак» чемпионом!

Секрет его успеха очень прост — Массимо живет с футболом в сердце и всего себя отдает игре и нашему клубу! Мы все это видели в прошлом сезоне и именно эти качества, а также неуемное желание побеждать, делают его одним из нас — настоящим спартаковцем!

Каррера заслужил право на ведение спокойной работы на тренерском мостике. Мы считаем, что он доказал свое право на собственное видение игры и на принятие любых тренерских решений, не подвергаясь какой либо критике со стороны настоящих болельщиков «Спартака»! Мы считаем, что мы все в долгу перед Массимо, и именно сейчас, в трудный для него момент, мы говорим: «Массимо, ты один из нас!» Мы выражаем всестороннюю поддержку Каррере и его тренерскому штабу.