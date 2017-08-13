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13 августа 2017, 23:19 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Еще один реванш «Зенита». Еще один гол Кокорина

Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат» — команда, которая, обыграв сине-бело-голубых в мае, сделала чемпионами красно-белых.

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ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ

А ведь прошло всего три месяца. Тот же стадион, те же клубы из Санкт-Петербурга и Грозного. Только тренеры другие, у гостей сменилось название, а у «Зенита» — половина состава.

7 мая стадион «Санкт-Петербург» погрузился в уныние. Сине-бело-голубые впервые проиграли на новой арене, газон превратился в раллийное шоссе, а самый принципиальный соперник — «Спартак» — стал лучшей командой страны. Умерли шутки о перекати-поле в трофейной комнате красно-белых и зародились новые: о том, что петербуржцы угрохали миллиарды рублей и более десяти лет на возведение стадиона, чтобы на нем подарить золото «Спартаку». Даже Глушаков не удержался от подколки. Ну вы помните.

Теперь все иначе. «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, красно-белые далеко позади и почти в каждом матче забивает Кокорин. И никто не может этого внятно объяснить — ни аналитики, ни Роберто Манчини. Итальянец лишь разводит руками, когда ему задают очередной вопрос о форварде. Который просто делает то, что должен.

У «Ахмата» Кокорина нет, поэтому забивать оказалось некому. Серьезно: Олег Кононов решил вообще не выставлять на матч нападающих, а на передний край отправились Лео Жаба и Раванелли. Любые бразильцы, как известно, нацелены на атаку. Вероятно, этим правилом руководствовался и Кононов.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОЛ ПАРЕДЕСА

Не забили. «Ахмат» в очередной раз выбрал схему с пятью защитниками, которая на старте сезона позволила ему одержать три сухие победы, и сразу же отдал мяч петербуржцам. При этом оборонялись грозненцы в две насыщенные линии: Раванелли при защите отходил вглубь, и «Ахмат» превращался в слоеный пирог.

«Зенит» с таким сопротивлением сталкивается не впервые. Это уже классика нашего чемпионата — все обороняются и не слишком стремятся забивать, особенно в матчах с большими клубами. В таких случаях консервным ножом и зубами не поможешь. Тут нужна хитрость и немного удачи. И — «стандарты».

По штрафным и угловым главный в «Зените» теперь Паредес. Все еще в 1-м туре поняли, что на Неве высадился мастер, который теперь будет связывать оборону с атакой, словно человек-паук. Но пока аргентинскому хавбеку не удавалось отличиться самому.

Статистика поправилась в воскресенье. Сначала Паредес со штрафного выстрелил в стенку, но подхватил мяч и на добивании прошил Гудиева — рикошетом от Швеца. Любопытно было бы посмотреть на то, как «Ахмат» перестроится в непростой ситуации, но тут грозненцы остались в меньшинстве — капитан Уциев получил вторую желтую карточку.

ОЧЕРЕДНОЙ ГОЛ КОКОРИНА

Все было хорошо для «Зенита», кроме одного. Не забивал Кокорин. Это чистый сюрреализм: еще вчера мы смеялись над форвардом, а сейчас он абсолютно в каждом туре отмечается результативным действием. Это уже не просто Кокорин. Это Кокорин 2.0.

Счет 2:0 и загорелся на табло во втором тайме, когда питерский пулемет выстрелил в пятый раз в шести матчах. И как изящно! Мяч уже уходил от Кокорина, когда Гудиев его отразил, но настоящий снайпер из любой позиции поразит ворота. Гол Кокорина помимо прочего повлиял и на психологию игроков «Ахмата». Если при счете 0:1 еще можно сопротивляться, то гандикап в два мяча в меньшинстве ликвидировать трудно. А тут еще и бывший футболист твоей команды забивает — Кузяев превратил счет в разгромный.

Помимо аргентинца во втором тайме вышли Анюков и Жирков. Первого болельщики встретили горячо: пели «Саша Анюков, Саша Анюков». А голу второго искренне радовались. 4:0 — «Зенит» снова побеждает крупно.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
50′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 46′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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