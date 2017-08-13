Еще один реванш «Зенита». Еще один гол Кокорина
Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат» — команда, которая, обыграв
сине-бело-голубых в мае, сделала чемпионами красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ
А ведь прошло всего три месяца. Тот же стадион, те же клубы из
7 мая стадион «Санкт-Петербург» погрузился в уныние.
Теперь все иначе. «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России,
У «Ахмата» Кокорина нет, поэтому забивать оказалось некому. Серьезно: Олег Кононов решил вообще не выставлять на матч нападающих, а на передний край отправились Лео Жаба и Раванелли. Любые бразильцы, как известно, нацелены на атаку. Вероятно, этим правилом руководствовался и Кононов.
ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОЛ ПАРЕДЕСА
Не забили. «Ахмат» в очередной раз выбрал схему с пятью защитниками, которая на старте сезона позволила ему одержать три сухие победы, и сразу же отдал мяч петербуржцам. При этом оборонялись грозненцы в две насыщенные линии: Раванелли при защите отходил вглубь, и «Ахмат» превращался в слоеный пирог.
«Зенит» с таким сопротивлением сталкивается не впервые. Это уже классика нашего чемпионата — все обороняются и не слишком стремятся забивать, особенно в матчах с большими клубами. В таких случаях консервным ножом и зубами не поможешь. Тут нужна хитрость и немного удачи. И — «стандарты».
По штрафным и угловым главный в «Зените» теперь Паредес. Все еще в 1-м туре поняли, что на Неве высадился мастер, который теперь будет связывать оборону с атакой, словно
Статистика поправилась в воскресенье. Сначала Паредес со штрафного выстрелил в стенку, но подхватил мяч и на добивании прошил Гудиева — рикошетом от Швеца. Любопытно было бы посмотреть на то, как «Ахмат» перестроится в непростой ситуации, но тут грозненцы остались в меньшинстве — капитан Уциев получил вторую желтую карточку.
ОЧЕРЕДНОЙ ГОЛ КОКОРИНА
Все было хорошо для «Зенита», кроме одного. Не забивал Кокорин. Это чистый сюрреализм: еще вчера мы смеялись над форвардом, а сейчас он абсолютно в каждом туре отмечается результативным действием. Это уже не просто Кокорин. Это Кокорин 2.0.
Счет 2:0 и загорелся на табло во втором тайме, когда питерский пулемет выстрелил в пятый раз в шести матчах. И как изящно! Мяч уже уходил от Кокорина, когда Гудиев его отразил, но настоящий снайпер из любой позиции поразит ворота. Гол Кокорина помимо прочего повлиял и на психологию игроков «Ахмата». Если при счете 0:1 еще можно сопротивляться, то гандикап в два мяча в меньшинстве ликвидировать трудно. А тут еще и бывший футболист твоей команды забивает — Кузяев превратил счет в разгромный.
Помимо аргентинца во втором тайме вышли Анюков и Жирков. Первого болельщики встретили горячо: пели «Саша Анюков, Саша Анюков». А голу второго искренне радовались. 4:0 — «Зенит» снова побеждает крупно.
Гоша ЧЕРНОВ
из
|13.08.2017 20:00
|Зрители 45470
|основной раунд: 6-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Олег Кононов
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|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
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