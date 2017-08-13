Еще один реванш «Зенита». Еще один гол Кокорина

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ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ

А ведь прошло всего три месяца. Тот же стадион, те же клубы из Санкт-Петербурга и Грозного. Только тренеры другие, у гостей сменилось название, а у «Зенита» — половина состава.

7 мая стадион «Санкт-Петербург» погрузился в уныние. Сине-бело-голубые впервые проиграли на новой арене, газон превратился в раллийное шоссе, а самый принципиальный соперник — «Спартак» — стал лучшей командой страны. Умерли шутки о перекати-поле в трофейной комнате красно-белых и зародились новые: о том, что петербуржцы угрохали миллиарды рублей и более десяти лет на возведение стадиона, чтобы на нем подарить золото «Спартаку». Даже Глушаков не удержался от подколки. Ну вы помните.

Теперь все иначе. «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, красно-белые далеко позади и почти в каждом матче забивает Кокорин. И никто не может этого внятно объяснить — ни аналитики, ни Роберто Манчини. Итальянец лишь разводит руками, когда ему задают очередной вопрос о форварде. Который просто делает то, что должен.

У «Ахмата» Кокорина нет, поэтому забивать оказалось некому. Серьезно: Олег Кононов решил вообще не выставлять на матч нападающих, а на передний край отправились Лео Жаба и Раванелли. Любые бразильцы, как известно, нацелены на атаку. Вероятно, этим правилом руководствовался и Кононов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82?src=hash">#ЗенитАхмат</a> 1:0 28' Леандро Паредес <a href="https://twitter.com/LParedss">@LParedss</a> <a href="https://t.co/lB90RrGhYY">pic.twitter.com/lB90RrGhYY</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896788776516636673">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОЛ ПАРЕДЕСА

Не забили. «Ахмат» в очередной раз выбрал схему с пятью защитниками, которая на старте сезона позволила ему одержать три сухие победы, и сразу же отдал мяч петербуржцам. При этом оборонялись грозненцы в две насыщенные линии: Раванелли при защите отходил вглубь, и «Ахмат» превращался в слоеный пирог.

«Зенит» с таким сопротивлением сталкивается не впервые. Это уже классика нашего чемпионата — все обороняются и не слишком стремятся забивать, особенно в матчах с большими клубами. В таких случаях консервным ножом и зубами не поможешь. Тут нужна хитрость и немного удачи. И — «стандарты».

По штрафным и угловым главный в «Зените» теперь Паредес. Все еще в 1-м туре поняли, что на Неве высадился мастер, который теперь будет связывать оборону с атакой, словно человек-паук. Но пока аргентинскому хавбеку не удавалось отличиться самому.

Статистика поправилась в воскресенье. Сначала Паредес со штрафного выстрелил в стенку, но подхватил мяч и на добивании прошил Гудиева — рикошетом от Швеца. Любопытно было бы посмотреть на то, как «Ахмат» перестроится в непростой ситуации, но тут грозненцы остались в меньшинстве — капитан Уциев получил вторую желтую карточку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82?src=hash">#ЗенитАхмат</a> 2:0 51' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> <a href="https://t.co/2jkKaAZO68">pic.twitter.com/2jkKaAZO68</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896798568044003329">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОЧЕРЕДНОЙ ГОЛ КОКОРИНА

Все было хорошо для «Зенита», кроме одного. Не забивал Кокорин. Это чистый сюрреализм: еще вчера мы смеялись над форвардом, а сейчас он абсолютно в каждом туре отмечается результативным действием. Это уже не просто Кокорин. Это Кокорин 2.0.

Счет 2:0 и загорелся на табло во втором тайме, когда питерский пулемет выстрелил в пятый раз в шести матчах. И как изящно! Мяч уже уходил от Кокорина, когда Гудиев его отразил, но настоящий снайпер из любой позиции поразит ворота. Гол Кокорина помимо прочего повлиял и на психологию игроков «Ахмата». Если при счете 0:1 еще можно сопротивляться, то гандикап в два мяча в меньшинстве ликвидировать трудно. А тут еще и бывший футболист твоей команды забивает — Кузяев превратил счет в разгромный.

Помимо аргентинца во втором тайме вышли Анюков и Жирков. Первого болельщики встретили горячо: пели «Саша Анюков, Саша Анюков». А голу второго искренне радовались. 4:0 — «Зенит» снова побеждает крупно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82?src=hash">#ЗенитАхмат</a> 3:0 68' Далер Кузяев <a href="https://t.co/fiwWyaS5QW">pic.twitter.com/fiwWyaS5QW</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896803545089011712">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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