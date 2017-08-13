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13 августа 2017, 22:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кононов отказался отвечать на вопросы после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов не стал отвечать на вопросы после матча 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:4). Специалист ограничился лишь коротким комментарием, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

Главный тренер <span class=error>Ахмата</span> Олег <span class=error>Кононов</span> не стал отвечать на вопросы после матча 6-го тура чемпионата России с Зенитом (0:4). Увеличить
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— Сложно играть в меньшинстве против «Зенита», — сказал Кононов. — Сложность была в том, что у нас было мало времени на восстановление после матча с «Краснодаром». Было трудно играть в таком темпе, в каком начали, всю игру. Кадровые проблемы и то, что мы не восстановились — вот, что повлияло на нас. Поздравляю «Зенит» с победой.

После этого Кононов встал и ушел.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
50′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 46′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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