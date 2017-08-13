Кононов отказался отвечать на вопросы после матча с «Зенитом»

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— Сложно играть в меньшинстве против «Зенита», — сказал Кононов. — Сложность была в том, что у нас было мало времени на восстановление после матча с «Краснодаром». Было трудно играть в таком темпе, в каком начали, всю игру. Кадровые проблемы и то, что мы не восстановились — вот, что повлияло на нас. Поздравляю «Зенит» с победой.

После этого Кононов встал и ушел.