«Краснодар» и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛ

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В составе хозяев мяч забил Виктор Классон (25-я минута), у гостей — Михаил Гащенков (76).

«Краснодар» набрал 11-е очко и сохранил пятое место в турнирной таблице.

«Амкар» во второй раз подряд сыграл вничью и с двумя очками в активе замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре краснодарский клуб 20 августа в гостях сыграет с «Ростовом», пермская команда в этот же день примет на своем поле петербургский «Зенит».