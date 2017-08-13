«Краснодар» и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛ
ТАСС, 13 августа. «Краснодар» сыграл вничью с пермским «Амкаром» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе хозяев мяч забил Виктор Классон (25-я минута), у гостей — Михаил Гащенков (76).
«Краснодар» набрал 11-е очко и сохранил пятое место в турнирной таблице.
«Амкар» во второй раз подряд сыграл вничью и с двумя очками в активе замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре краснодарский клуб 20 августа в гостях сыграет с «Ростовом», пермская команда в этот же день примет на своем поле петербургский «Зенит».
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Гаджи Гаджиев
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|10
|9
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter