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13 августа 2017, 22:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛ

ТАСС, 13 августа. «Краснодар» сыграл вничью с пермским «Амкаром» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев мяч забил Виктор Классон (25-я минута), у гостей — Михаил Гащенков (76).

«Краснодар» набрал 11-е очко и сохранил пятое место в турнирной таблице.

«Амкар» во второй раз подряд сыграл вничью и с двумя очками в активе замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре краснодарский клуб 20 августа в гостях сыграет с «Ростовом», пермская команда в этот же день примет на своем поле петербургский «Зенит».

13.08.2017 20:00 основной раунд: 6-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Гаджи Гаджиев
Голы
25′ Виктор Классон (М. Перейра) 16
17 Михаил Гащенков 76′
Составы
Матвей Сафонов 39
Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Виктор Классон 16
61′ Шарль Каборе 77
Роман Шишкин 30
46′ Иван Игнатьев 85
Павел Мамаев 17
78′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Вандерсон Масиэл 7
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков
19 Брайн Оладапо Идову
6 Секу Конде
9 Дарко Бодул
20 Павел Комолов 46′
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 83′
16 Сергей Баланович 74′
5 Януш Гол
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 10
9 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 3
1 Угловые 2
7 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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