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13 августа 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

ТАСС, 13 августа. Санкт-петербургский «Зенит» победил грозненский «Ахмат» со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Нападающий клуба из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Александр <span class=error>Кокорин</span> отметился голом в четвертой игре подряд. Увеличить
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Мячи забили Леандро Паредес (28-я минута), Александр Кокорин (50), Далер Кузяев (68) и Юрий Жирков (84). На 29-й минуте защитник гостей Ризван Уциев был удален за вторую желтую карточку.

Кокорин отметился голом в четвертой игре подряд. Всего на его счету в текущем чемпионате пять мячей, он вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров.

«Зенит» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на три очка. «Ахмат» потерпел третье поражение подряд и с девятью очками занимает седьмое место.

В следующем туре петербургский клуб 20 августа сыграет в гостях с пермским «Амкаром», «Ахмат» 21 августа проведет домашнюю встречу с тульским «Арсеналом».

13.08.2017 20:00 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
51′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
94 Филипе Сампайю 25′
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 46′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 78′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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