«Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
ТАСС, 13 августа. Санкт-петербургский «Зенит» победил грозненский «Ахмат» со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.
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Мячи забили Леандро Паредес (28-я минута), Александр Кокорин (50), Далер Кузяев (68) и Юрий Жирков (84). На 29-й минуте защитник гостей Ризван Уциев был удален за вторую желтую карточку.
Кокорин отметился голом в четвертой игре подряд. Всего на его счету в текущем чемпионате пять мячей, он вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров.
«Зенит» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на три очка. «Ахмат» потерпел третье поражение подряд и с девятью очками занимает седьмое место.
В следующем туре петербургский клуб 20 августа сыграет в гостях с пермским «Амкаром», «Ахмат» 21 августа проведет домашнюю встречу с тульским «Арсеналом».
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13.08.2017 20:00
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основной раунд: 6-й тур
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Санкт-Петербург
Обозначения
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- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
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- Гол
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- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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