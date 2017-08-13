«Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

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Мячи забили Леандро Паредес (28-я минута), Александр Кокорин (50), Далер Кузяев (68) и Юрий Жирков (84). На 29-й минуте защитник гостей Ризван Уциев был удален за вторую желтую карточку.

Кокорин отметился голом в четвертой игре подряд. Всего на его счету в текущем чемпионате пять мячей, он вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров.

«Зенит» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на три очка. «Ахмат» потерпел третье поражение подряд и с девятью очками занимает седьмое место.

В следующем туре петербургский клуб 20 августа сыграет в гостях с пермским «Амкаром», «Ахмат» 21 августа проведет домашнюю встречу с тульским «Арсеналом».