«Краснодар» упустил победу над «Амкаром»
Футбольный клуб «Краснодар» 13 августа в домашнем матче 6-го тура чемпионата России сыграл с пермским «Амкаром».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра завершилась со счетом 1:1.
На 25-й минуте забил Виктор Классон. На 76-й минуте Михаил Гащенков сравнял счет, отправив мяч в ворота Матвея Сафонова, который в этом матче дебютировал в основном составе горожан.
На стадион пришли 17 тыс. 367 болельщиков.
В первом тайме за воротами хозяев фанаты «быков» устроили потасовку, часть болельщиков вывели стюарды, некоторые ушли сами. В итоге к концу первой половины игры
Следующий матч
В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» 20 июля на выезде встретится с «Ростовом».
Как сообщали Юга.ру, в предыдущем матче российской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter