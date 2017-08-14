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14 августа 2017, 9:55 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру

«Краснодар» упустил победу над «Амкаром»

Футбольный клуб «Краснодар» 13 августа в домашнем матче 6-го тура чемпионата России сыграл с пермским «Амкаром».

Футбольный клуб Краснодар 13 августа в домашнем матче 6-го тура чемпионата России сыграл с пермским <span class=error>Амкаром</span> Увеличить
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Игра завершилась со счетом 1:1.

На 25-й минуте забил Виктор Классон. На 76-й минуте Михаил Гащенков сравнял счет, отправив мяч в ворота Матвея Сафонова, который в этом матче дебютировал в основном составе горожан.

На стадион пришли 17 тыс. 367 болельщиков.

В первом тайме за воротами хозяев фанаты «быков» устроили потасовку, часть болельщиков вывели стюарды, некоторые ушли сами. В итоге к концу первой половины игры фан-сектор покинули практически все зрители.

Следующий матч черно-зеленые проведут 17 августа на своей арене. В плей-офф квалификации Лиги Европы черно-зеленые сыграют с сербской «Црвеной Звездой».

В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» 20 июля на выезде встретится с «Ростовом».

Как сообщали Юга.ру, в предыдущем матче российской премьер-лиги «быки» одержали победу над грозненским «Ахматом».
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