Кверквелия снова забил. Теперь — в свои ворота
Один из лидеров чемпионата неожиданно проиграл новичку
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ГРУСТНЫЙ КАРРЕРА НА ТРИБУНАХ
На центральной трибуне в компании с итальянскими помощниками сидел главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приехавший в Черкизово просматривать следующего соперника. Взгляд его после проигранного субботнего дерби был одновременно серьезен и грустен. Мог ли он еще месяц назад, 14 июля, когда его команда здесь же вырвала Суперкубок в схватке с «Локомотивом», представить, что все так быстро изменится? Что за последующие шесть матчей
И ведь не скажешь, что у «Локомотива» на старте чемпионата меньше проблем и трудностей. Кампания по усилению продвигается тоже тяжеловато, лишних средств на покупку новичков нет, обойма Юрия Семина еще скуднее, травм ведущих футболистов — никак не меньше. Однако железнодорожники, сжав зубы после очередной кадровой потери и не обращая внимания поступающую информацию о недоверии к тренеру, набирали до сих пор свои очки.
А рассуждения про чересчур простой календарь
И тут вдруг — споткнулись на «Тосно».
СЕМИН УШЕЛ ОТ 3−5−2…
Для «Локомотива» встреча с командой из Ленинградской области, казалось бы, попадала в категорию под названием «обязаны побеждать», как и предыдущие домашние игры с «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом». Команда Дмитрия Парфенова, пусть постепенно осваивается в
А проблемы от «Локо» действительно никак не отстанут. Семину снова пришлось продумывать варианты построения без номинальных форвардов: Ари выбыл надолго, Фарфан получил травму перед Казанью и
Только практической пользы смена тактики до перерыва «Локо» не принесла. Острых атак железнодорожники провели маловато, в створ попали лишь однажды, когда Антон Миранчук с полулета классно пробил в ближний угол, а Юрченко справился. Еще один опасный момент возник уже в концовке тайма — Тарасов после изящного финта и проникающего паса Игнатьева выскочил на хорошую позицию, замахнулся, но от пропущенного гола команду из Ленинградской области спас в самоотверженном подкате Шахов. Если уж говорить совсем откровенно, «Тосно» до перерыва смотрелся ничем не хуже, действовал организованно и строго, до чужой штрафной добегал никак не реже и также претендовал на интересные моменты.
…А ПОТОМ — ВЕРНУЛСЯ. И ПРОПУСТИЛ
Схема у «Локо» не работала, движения и взаимопонимания не хватало как в центре, так и на флангах, поэтому сразу после перерыва Семин вернулся к истокам, убрав не самого активного Касаева и выпустив третьего центрального защитника Михалика. И гол действительно тут же состоялся.
Правда, в ворота хозяев.
Вышел он странным, случайным и едва ли вписывался в ход матча. Дальний удар Чернова не выглядел убийственно опасным, но мяч по пути задел голову Кверквелии, изменил траекторию и влетел в ближний угол мимо беспомощного Гильерме. Произошедшее очень напомнило гол «Спартака» в субботнем дерби, а грузинского защитника можно было лишь пожалеть. Ведь тур назад он, наоборот, стал героем, когда спас ничью в Казани.
БУЛЛИТ ЗАБОЛОТНОГО
Впрочем, у «Локомотива» имелось
А в добавленное время, когда «Локо» всем составом отчаянно осадил чужую штрафную, он тут же нарвался на контратаку «Тосно» — Заболотный убегал с центра поля в одиночестве, а слева и справа от него мчались свободные партнеры. Этот тройной буллит гости реализовали.
Теперь «Локомотив», долго державшийся в лидерах, вынужден притормозить в ситуации, когда этого не планировал. Не лучший результат перед битвой со «Спартаком». А Каррера наверняка покидал стадион с противоречивыми ощущениями.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.
|13.08.2017 17:30
|Зрители 8009
|основной раунд: 6-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|0:2
|Тосно
|Первый тайм: 0:0
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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