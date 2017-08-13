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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30671287/
13 августа 2017, 21:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кверквелия снова забил. Теперь — в свои ворота

Один из лидеров чемпионата неожиданно проиграл новичку премьер-лиги.

Один из лидеров чемпионата неожиданно проиграл новичку <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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ГРУСТНЫЙ КАРРЕРА НА ТРИБУНАХ

На центральной трибуне в компании с итальянскими помощниками сидел главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приехавший в Черкизово просматривать следующего соперника. Взгляд его после проигранного субботнего дерби был одновременно серьезен и грустен. Мог ли он еще месяц назад, 14 июля, когда его команда здесь же вырвала Суперкубок в схватке с «Локомотивом», представить, что все так быстро изменится? Что за последующие шесть матчей красно-белые наберут лишь восемь очков, а те же железнодорожники, уверенно переигранные чемпионом в том финале, напротив, нежданно-негаданно окажутся среди лидеров?

И ведь не скажешь, что у «Локомотива» на старте чемпионата меньше проблем и трудностей. Кампания по усилению продвигается тоже тяжеловато, лишних средств на покупку новичков нет, обойма Юрия Семина еще скуднее, травм ведущих футболистов — никак не меньше. Однако железнодорожники, сжав зубы после очередной кадровой потери и не обращая внимания поступающую информацию о недоверии к тренеру, набирали до сих пор свои очки.

А рассуждения про чересчур простой календарь все-таки не совсем справедливы, ведь два испытания повышенной сложности у «Локомотива» в сезоне уже состоялись. Оба из них, в матчах с ЦСКА и «Рубином» на выезде, красно-зеленые успешно прошли.

И тут вдруг — споткнулись на «Тосно».

СЕМИН УШЕЛ ОТ 3−5−2…

Для «Локомотива» встреча с командой из Ленинградской области, казалось бы, попадала в категорию под названием «обязаны побеждать», как и предыдущие домашние игры с «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом». Команда Дмитрия Парфенова, пусть постепенно осваивается в премьер-лиге и уже дает бой грандам, пока не может похвастаться классом и запасом прочности, чтобы по умолчанию считаться фаворитом в игре с железнодорожниками (да и даже котироваться на равных), сколько кадровых сложностей у тех ни имелось бы.

А проблемы от «Локо» действительно никак не отстанут. Семину снова пришлось продумывать варианты построения без номинальных форвардов: Ари выбыл надолго, Фарфан получил травму перед Казанью и по-прежнему не в строю. В надежде на усиление атакующего потенциала тренерский штаб добавил одного игрока в среднюю линию (им стал Касаев, впервые в сезоне вышедший в основе) и переходить со схемы 3−5−2 на расстановку с двумя центральными защитниками. Так «Локо» прежде поступал лишь по ходу матчей (и это приносило успех против «Анжи» и «СКА-Хабаровск»), но с первых минут — ни разу.

Только практической пользы смена тактики до перерыва «Локо» не принесла. Острых атак железнодорожники провели маловато, в створ попали лишь однажды, когда Антон Миранчук с полулета классно пробил в ближний угол, а Юрченко справился. Еще один опасный момент возник уже в концовке тайма — Тарасов после изящного финта и проникающего паса Игнатьева выскочил на хорошую позицию, замахнулся, но от пропущенного гола команду из Ленинградской области спас в самоотверженном подкате Шахов. Если уж говорить совсем откровенно, «Тосно» до перерыва смотрелся ничем не хуже, действовал организованно и строго, до чужой штрафной добегал никак не реже и также претендовал на интересные моменты.

…А ПОТОМ — ВЕРНУЛСЯ. И ПРОПУСТИЛ

Схема у «Локо» не работала, движения и взаимопонимания не хватало как в центре, так и на флангах, поэтому сразу после перерыва Семин вернулся к истокам, убрав не самого активного Касаева и выпустив третьего центрального защитника Михалика. И гол действительно тут же состоялся.

Правда, в ворота хозяев.

Вышел он странным, случайным и едва ли вписывался в ход матча. Дальний удар Чернова не выглядел убийственно опасным, но мяч по пути задел голову Кверквелии, изменил траекторию и влетел в ближний угол мимо беспомощного Гильерме. Произошедшее очень напомнило гол «Спартака» в субботнем дерби, а грузинского защитника можно было лишь пожалеть. Ведь тур назад он, наоборот, стал героем, когда спас ничью в Казани.

БУЛЛИТ ЗАБОЛОТНОГО

Впрочем, у «Локомотива» имелось полным-полно времени, чтобы доказать, что все случившееся — нелепое и несправедливое стечение обстоятельств. Задвигались железнодорожники действительно лучше, только моментов все равно создали меньше, чем в каждом из предыдущих домашних матчей. Не смог исправить собственную досадную ошибку и Кверквелия, в последние полчаса снова отправленный на позицию центрфорварда.

А в добавленное время, когда «Локо» всем составом отчаянно осадил чужую штрафную, он тут же нарвался на контратаку «Тосно» — Заболотный убегал с центра поля в одиночестве, а слева и справа от него мчались свободные партнеры. Этот тройной буллит гости реализовали.

Теперь «Локомотив», долго державшийся в лидерах, вынужден притормозить в ситуации, когда этого не планировал. Не лучший результат перед битвой со «Спартаком». А Каррера наверняка покидал стадион с противоречивыми ощущениями.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
46′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Рыбус: Матч с «Тосно» уже стал историей, «Локомотив» готовится к игре со «Спартаком»

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