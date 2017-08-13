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ГРУСТНЫЙ КАРРЕРА НА ТРИБУНАХ

На центральной трибуне в компании с итальянскими помощниками сидел главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приехавший в Черкизово просматривать следующего соперника. Взгляд его после проигранного субботнего дерби был одновременно серьезен и грустен. Мог ли он еще месяц назад, 14 июля, когда его команда здесь же вырвала Суперкубок в схватке с «Локомотивом», представить, что все так быстро изменится? Что за последующие шесть матчей красно-белые наберут лишь восемь очков, а те же железнодорожники, уверенно переигранные чемпионом в том финале, напротив, нежданно-негаданно окажутся среди лидеров?

И ведь не скажешь, что у «Локомотива» на старте чемпионата меньше проблем и трудностей. Кампания по усилению продвигается тоже тяжеловато, лишних средств на покупку новичков нет, обойма Юрия Семина еще скуднее, травм ведущих футболистов — никак не меньше. Однако железнодорожники, сжав зубы после очередной кадровой потери и не обращая внимания поступающую информацию о недоверии к тренеру, набирали до сих пор свои очки.

А рассуждения про чересчур простой календарь все-таки не совсем справедливы, ведь два испытания повышенной сложности у «Локомотива» в сезоне уже состоялись. Оба из них, в матчах с ЦСКА и «Рубином» на выезде, красно-зеленые успешно прошли.

И тут вдруг — споткнулись на «Тосно».

СЕМИН УШЕЛ ОТ 3−5−2…

Для «Локомотива» встреча с командой из Ленинградской области, казалось бы, попадала в категорию под названием «обязаны побеждать», как и предыдущие домашние игры с «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом». Команда Дмитрия Парфенова, пусть постепенно осваивается в премьер-лиге и уже дает бой грандам, пока не может похвастаться классом и запасом прочности, чтобы по умолчанию считаться фаворитом в игре с железнодорожниками (да и даже котироваться на равных), сколько кадровых сложностей у тех ни имелось бы.

А проблемы от «Локо» действительно никак не отстанут. Семину снова пришлось продумывать варианты построения без номинальных форвардов: Ари выбыл надолго, Фарфан получил травму перед Казанью и по-прежнему не в строю. В надежде на усиление атакующего потенциала тренерский штаб добавил одного игрока в среднюю линию (им стал Касаев, впервые в сезоне вышедший в основе) и переходить со схемы 3−5−2 на расстановку с двумя центральными защитниками. Так «Локо» прежде поступал лишь по ходу матчей (и это приносило успех против «Анжи» и «СКА-Хабаровск»), но с первых минут — ни разу.

Только практической пользы смена тактики до перерыва «Локо» не принесла. Острых атак железнодорожники провели маловато, в створ попали лишь однажды, когда Антон Миранчук с полулета классно пробил в ближний угол, а Юрченко справился. Еще один опасный момент возник уже в концовке тайма — Тарасов после изящного финта и проникающего паса Игнатьева выскочил на хорошую позицию, замахнулся, но от пропущенного гола команду из Ленинградской области спас в самоотверженном подкате Шахов. Если уж говорить совсем откровенно, «Тосно» до перерыва смотрелся ничем не хуже, действовал организованно и строго, до чужой штрафной добегал никак не реже и также претендовал на интересные моменты.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fctosno">@fctosno</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#ЛокоТосно</a> 0:1 52' Евгений Чернов <a href="https://t.co/YJaMlW967d">pic.twitter.com/YJaMlW967d</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896760182948204545">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…А ПОТОМ — ВЕРНУЛСЯ. И ПРОПУСТИЛ

Схема у «Локо» не работала, движения и взаимопонимания не хватало как в центре, так и на флангах, поэтому сразу после перерыва Семин вернулся к истокам, убрав не самого активного Касаева и выпустив третьего центрального защитника Михалика. И гол действительно тут же состоялся.

Правда, в ворота хозяев.

Вышел он странным, случайным и едва ли вписывался в ход матча. Дальний удар Чернова не выглядел убийственно опасным, но мяч по пути задел голову Кверквелии, изменил траекторию и влетел в ближний угол мимо беспомощного Гильерме. Произошедшее очень напомнило гол «Спартака» в субботнем дерби, а грузинского защитника можно было лишь пожалеть. Ведь тур назад он, наоборот, стал героем, когда спас ничью в Казани.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fctosno">@fctosno</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#ЛокоТосно</a> 0:2 90+5' Антон Заболотный <a href="https://t.co/ahY2YzmNPy">pic.twitter.com/ahY2YzmNPy</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896773739442036740">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БУЛЛИТ ЗАБОЛОТНОГО

Впрочем, у «Локомотива» имелось полным-полно времени, чтобы доказать, что все случившееся — нелепое и несправедливое стечение обстоятельств. Задвигались железнодорожники действительно лучше, только моментов все равно создали меньше, чем в каждом из предыдущих домашних матчей. Не смог исправить собственную досадную ошибку и Кверквелия, в последние полчаса снова отправленный на позицию центрфорварда.

А в добавленное время, когда «Локо» всем составом отчаянно осадил чужую штрафную, он тут же нарвался на контратаку «Тосно» — Заболотный убегал с центра поля в одиночестве, а слева и справа от него мчались свободные партнеры. Этот тройной буллит гости реализовали.

Теперь «Локомотив», долго державшийся в лидерах, вынужден притормозить в ситуации, когда этого не планировал. Не лучший результат перед битвой со «Спартаком». А Каррера наверняка покидал стадион с противоречивыми ощущениями.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Черкизова.