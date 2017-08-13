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13 августа 2017, 21:22 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Мануэл Фернандеш: Попробуем удивить «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении от «Тосно», и рассказал как играть без нападающего против «Спартака».

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Сначала один из лидеров «Локомотива» высказался о самой игре.

— Неожиданное поражение. Можно ли так сказать?

— Думаю, да. Странная была игра, мы не контролировали её так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было чёткой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счёт 0:2 здесь не столь важен. Главное, что после пропущенного мяча у нас не было чёткой идеи, что делать в атаке, — рассказал португалец.

— Во втором тайме «Тосно» часто тянул время. Что думаете по этому поводу?

— Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки, свистки портят игру. Но, возможно, у футболистов соперника действительно были какие-то повреждения. В таком случае нас бы назвали командой, которая не соблюдает фэйр-плей.

— Следующий матч со «Спартаком» Сложно будет выиграть без нападающего в составе? Ну или хотя бы гол забить?

— Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и «Локомотив», потерпел поражение в туре. Думаю, для начала мы должны четко понять, как хотим играть. Должна быть идея, план. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак». По крайней мере, нужно попытаться это сделать.

— Но ведь не будете отрицать, что «Локомотиву» форвард нужен очень срочно?

— Да, Ари — очень большая потеря для нас. Как и Фарфан. Он ведь тоже сейчас травмирован. Это те два человека, на которых мы делали ставку в атаке. Но, учитывая, какой у нас состав, нужно искать решения в своих резервах.

— Похоже, нападающим теперь можно называть и Кверквелию? Уже второй матч защитник заканчивает в атаке.

— Ну не совсем так, мы ведь проигрывали, вот Кверквелия и пытался помочь линии атаки. С «Рубином» получилось просто прекрасно, сейчас же ничего не вышло.

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
46′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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