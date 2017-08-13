Мануэл Фернандеш: Попробуем удивить «Спартак»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении от «Тосно», и рассказал как играть без нападающего против «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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Сначала один из лидеров «Локомотива» высказался о самой игре.
— Неожиданное поражение. Можно ли так сказать?
— Думаю, да. Странная была игра, мы не контролировали её так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было чёткой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счёт 0:2 здесь не столь важен. Главное, что после пропущенного мяча у нас не было чёткой идеи, что делать в атаке, — рассказал португалец.
— Во втором тайме «Тосно» часто тянул время. Что думаете по этому поводу?
— Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки, свистки портят игру. Но, возможно, у футболистов соперника действительно были
— Следующий матч со «Спартаком» Сложно будет выиграть без нападающего в составе? Ну или хотя бы гол забить?
— Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и «Локомотив», потерпел поражение в туре. Думаю, для начала мы должны четко понять, как хотим играть. Должна быть идея, план. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак». По крайней мере, нужно попытаться это сделать.
— Но ведь не будете отрицать, что «Локомотиву» форвард нужен очень срочно?
— Да, Ари — очень большая потеря для нас. Как и Фарфан. Он ведь тоже сейчас травмирован. Это те два человека, на которых мы делали ставку в атаке. Но, учитывая, какой у нас состав, нужно искать решения в своих резервах.
— Похоже, нападающим теперь можно называть и Кверквелию? Уже второй матч защитник заканчивает в атаке.
— Ну не совсем так, мы ведь проигрывали, вот Кверквелия и пытался помочь линии атаки. С «Рубином» получилось просто прекрасно, сейчас же ничего не вышло.
|13.08.2017 17:30
|Зрители 8009
|основной раунд: 6-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|0:2
|Тосно
|Первый тайм: 0:0
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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