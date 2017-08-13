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13 августа 2017, 21:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Рыбус: Матч с «Тосно» уже стал историей, «Локомотив» готовится к игре со «Спартаком»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус считает, что нужно не зацикливаться на поражении от «Тосно», а готовиться к следующему матчу со «Спартаком». Такое мнение он высказал журналистам.

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В воскресенье «Тосно» в матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0.

«Сегодня был просто не наш день. Матч с “Тосно” — это уже история, один матч, будем делать выводы и исправляться, а сейчас готовимся к игре со “Спартаком”. Надо смотреть вперед, успешный старт на нас не давил, будем продолжать работать», — сказал Рыбус.

Также 27-летний полузащитник «Локомотива» отметил, что в матче было мало голевых моментов. «Первый гол — рикошет, при втором уже все вперед пошли. Старались атаковать, но произошла ошибка в центре поля, из-за которой мы получили второй гол. По игре было мало моментов, движения, не играли в быстрый пас, поэтому проиграли», — отметил футболист.

После шести туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре 19 августа железнодорожники сыграют в гостях против московского «Спартака».

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
46′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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