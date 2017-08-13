Рыбус: Матч с «Тосно» уже стал историей, «Локомотив» готовится к игре со «Спартаком»
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус считает, что нужно не зацикливаться на поражении от «Тосно», а готовиться к следующему матчу со «Спартаком». Такое мнение он высказал журналистам.
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В воскресенье «Тосно» в матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0.
«Сегодня был просто не наш день. Матч с “Тосно” — это уже история, один матч, будем делать выводы и исправляться, а сейчас готовимся к игре со “Спартаком”. Надо смотреть вперед, успешный старт на нас не давил, будем продолжать работать», — сказал Рыбус.
Также 27-летний полузащитник «Локомотива» отметил, что в матче было мало голевых моментов. «Первый гол — рикошет, при втором уже все вперед пошли. Старались атаковать, но произошла ошибка в центре поля, из-за которой мы получили второй гол. По игре было мало моментов, движения, не играли в быстрый пас, поэтому проиграли», — отметил футболист.
После шести туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре 19 августа железнодорожники сыграют в гостях против московского «Спартака».