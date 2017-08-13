Рыбус: Матч с «Тосно» уже стал историей, «Локомотив» готовится к игре со «Спартаком»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Тосно» в матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0.

«Сегодня был просто не наш день. Матч с “Тосно” — это уже история, один матч, будем делать выводы и исправляться, а сейчас готовимся к игре со “Спартаком”. Надо смотреть вперед, успешный старт на нас не давил, будем продолжать работать», — сказал Рыбус.

Также 27-летний полузащитник «Локомотива» отметил, что в матче было мало голевых моментов. «Первый гол — рикошет, при втором уже все вперед пошли. Старались атаковать, но произошла ошибка в центре поля, из-за которой мы получили второй гол. По игре было мало моментов, движения, не играли в быстрый пас, поэтому проиграли», — отметил футболист.

После шести туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре 19 августа железнодорожники сыграют в гостях против московского «Спартака».