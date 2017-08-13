Виталий Денисов в ближайшее время сможет сыграть за «Локомотив»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

30-летний Денисов получил травму спины в конце прошлого сезона, а в начале июня был прооперирован. Позднее сам футболист рассказал, что он надеется вернуться в строй до зимнего перерыва, но уже в начале августа приступил к тренировкам в общей группе.

В воскресенье «Локомотив» в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл «Тосно» со счетом 0:2. Денисов попал в заявку команды, но на поле не вышел.

«Сегодня он был близок к тому, чтобы выйти на поле, но ход матча не позволял ему это сделать. Наверное, в ближайшее время он сможет сыграть, возможно, после перерыва», — сказал Семин.

Денисов является двукратным обладателем Кубка России в составе московского ЦСКА, а также дважды выигрывал этот трофей с «Локомотивом». Кроме того, футболист завоевывал с армейцами Кубок УЕФА. За железнодорожников защитник сборной Узбекистана выступает с 2013 года.