Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30670939/
13 августа 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: «Локомотиву» нужны новые футболисты, это видно невооруженным глазом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» должен приобрести новых игроков в нападение, это видно невооруженным глазом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье Локомотив в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл ленинградскому <span class=error>Тосно</span> со счетом 0:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Локомотив» в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл ленинградскому «Тосно» со счетом 0:2.

«Джефферсон Фарфан болен, Ари выбыл надолго. Как выходить из этой [ситуации]? Приобретать новых футболистов и, наверное, варианты есть, руководитель должен думать. Это видно невооруженным взглядом, пытаемся выбраться из этого», — сказал Семин.

В это летнее трансферное «Локомотив» приобрел вратаря Никиту Медведева, защитника Соломона Кверквелию, полузащитников Мацея Рыбуса, Аршака Коряна и взял в аренду у «Краснодара» нападающего Ари, который получил тяжелую травму и выбыл на четыре месяца.

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
46′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Виталий Денисов в ближайшее время сможет сыграть за «Локомотив»

Виталий Денисов в ближайшее время сможет сыграть за «Локомотив»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Виталий Денисов восстановился от травмы и сможет сыграть за команду уже в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Еще 7 новостей  Все новости

Скрипченко назначен и. о. главного тренера ФК "Анжи"

Коу: результаты российских атлетов на ЧМ демонстрируют прогресс в восстановлении ВФЛА

"Локомотив" потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив "Тосно"

Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением