Семин: «Локомотиву» нужны новые футболисты, это видно невооруженным глазом

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В воскресенье «Локомотив» в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл ленинградскому «Тосно» со счетом 0:2.

«Джефферсон Фарфан болен, Ари выбыл надолго. Как выходить из этой [ситуации]? Приобретать новых футболистов и, наверное, варианты есть, руководитель должен думать. Это видно невооруженным взглядом, пытаемся выбраться из этого», — сказал Семин.

В это летнее трансферное «Локомотив» приобрел вратаря Никиту Медведева, защитника Соломона Кверквелию, полузащитников Мацея Рыбуса, Аршака Коряна и взял в аренду у «Краснодара» нападающего Ари, который получил тяжелую травму и выбыл на четыре месяца.