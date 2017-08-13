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13 августа 2017, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Надежда номер 17. Почему Головин — лучший игрок ЦСКА прямо сейчас

При помощи данных InStat разбираем действия лучшего футболиста дерби — полузащитника ЦСКА Александра Головина.

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Александр ГОЛОВИН vs «Спартак».
© Спорт-Экспресс

Вряд ли можно утверждать, что Головин, выступающий под тем же номером, что и легендарный армейский хоккеист Валерий Харламов — 17-м, провел против «Спартака» совсем уж идеальный матч. Молодой хавбек не избежал ошибок, а одна из них, к примеру, привела к пропущенному голу в начале второго тайма. В том эпизоде, после ляпа и потери Васина, Александр на какие-то мгновения выключился из эпизода: продолжал смотреть на мяч, не заметил, как мимо него пробегает Пашалич и даже не попытался переместиться за хорватом, чтобы накрыть его еще до удара.

Однако та недоработка растворилась на фоне огромной пользы, которую принес Головин армейцам своей активностью. Счастлива команда, имеющая в составе такого разностороннего и современного футболиста в центре поля. Он обеспечивает необходимую компактность, не позволяет соперникам спокойно принимать мяч и даже когда чувствует, что уже опоздал, бросается догонять и пытается мешать до последнего. Отчасти этим объясняется немалое количество фолов — в дерби Головин нарушал правила четыре раза (чаще всех), но лучше остановить соперника таким способом, чем успокоиться, когда оппонент оказался впереди, и без сопротивления пропустить его мимо.

В матче со «Спартаком» Головин разделил лидерство с Витинью по суммарному количеству единоборств — их у двух армейских футболистов набралось аж по 42, что почти в два раза больше, чем у остальных участников встречи. А один из главных козырей Александра — это, естественно, дриблинг. Трудно найти в России игрока с такой же высокой стартовой скоростью, резкостью и умением прочувствовать, в какую сторону развернуться. 11 удачных обводок из 14 попыток для нашего чемпионата выглядят аномально высоким и эффективным показателем. И, кстати, фолили против Головина тоже чаще, чем на ком-либо еще, — шесть раз.

Одна из попыток дриблинга на 83-й минуте, когда Головин последовательно прошел Комбарова и Пашалича и вбежал в штрафную, и привела к первому голу армейцев, перевернувшему ход матча. Тут обязательно нужно сказать, что эпизод не был случаен. Во втором тайме Александр вообще стал чаще действовать ближе к правой бровке и «дергать» левого защитника «Спартака», не давая поднять голову. Поэтому и случился тот эпизод, когда Комбаров «наевшись’после прессинга Мариу Фернандеса в первом тайме, не смог оказать никакого сопротивления и понадеялся на подстраховку от партнера, которой также не оказалось.

А еще Головин ценен тем, что он мгновенно оценивает каждую ситуацию и выискивает наиболее интересный вариант развития атаки. В его передачах очень мало подготовительных (в матче со «Спартаком» — лишь 4 из 34), а большинство — конструктивные или острые (соответственно, 28 и 2). Мог, к примеру, Александр сыграть на удержание мяча при перехвате перед вторым голом армейцев? Наверное. Но он решил сразу же отдать продольный пас вперед на Чалова, чем придал атаке скорость и неожиданное для красно-белых направление.

Иными словами, Головин — как раз такой футболист, какого «Спартаку» на старте сезона в центральной зоне не хватает. С потрясающим объемом работы, большим количеством подборов и перехватов (в том числе, на чужой половине) и умением превратить любую атаку в опасную за счет нестандартных индивидуальных действий.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
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