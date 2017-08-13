Александр ГОЛОВИН vs «Спартак».
Вряд ли можно утверждать, что Головин, выступающий под тем же номером, что и легендарный армейский хоккеист Валерий Харламов — 17-м, провел против «Спартака» совсем уж идеальный матч. Молодой хавбек не избежал ошибок, а одна из них, к примеру, привела к пропущенному голу в начале второго тайма. В том эпизоде, после ляпа и потери Васина, Александр на какие-то мгновения выключился из эпизода: продолжал смотреть на мяч, не заметил, как мимо него пробегает Пашалич и даже не попытался переместиться за хорватом, чтобы накрыть его еще до удара.
Однако та недоработка растворилась на фоне огромной пользы, которую принес Головин армейцам своей активностью. Счастлива команда, имеющая в составе такого разностороннего и современного футболиста в центре поля. Он обеспечивает необходимую компактность, не позволяет соперникам спокойно принимать мяч и даже когда чувствует, что уже опоздал, бросается догонять и пытается мешать до последнего. Отчасти этим объясняется немалое количество фолов — в дерби Головин нарушал правила четыре раза (чаще всех), но лучше остановить соперника таким способом, чем успокоиться, когда оппонент оказался впереди, и без сопротивления пропустить его мимо.
В матче со «Спартаком» Головин разделил лидерство с Витинью по суммарному количеству единоборств — их у двух армейских футболистов набралось аж по 42, что почти в два раза больше, чем у остальных участников встречи. А один из главных козырей Александра — это, естественно, дриблинг. Трудно найти в России игрока с такой же высокой стартовой скоростью, резкостью и умением прочувствовать, в какую сторону развернуться. 11 удачных обводок из 14 попыток для нашего чемпионата выглядят аномально высоким и эффективным показателем. И, кстати, фолили против Головина тоже чаще, чем на ком-либо еще, — шесть раз.
Одна из попыток дриблинга на 83-й минуте, когда Головин последовательно прошел Комбарова и Пашалича и вбежал в штрафную, и привела к первому голу армейцев, перевернувшему ход матча. Тут обязательно нужно сказать, что эпизод не был случаен. Во втором тайме Александр вообще стал чаще действовать ближе к правой бровке и «дергать» левого защитника «Спартака», не давая поднять голову. Поэтому и случился тот эпизод, когда Комбаров «наевшись’после прессинга Мариу Фернандеса в первом тайме, не смог оказать никакого сопротивления и понадеялся на подстраховку от партнера, которой также не оказалось.
А еще Головин ценен тем, что он мгновенно оценивает каждую ситуацию и выискивает наиболее интересный вариант развития атаки. В его передачах очень мало подготовительных (в матче со «Спартаком» — лишь 4 из 34), а большинство — конструктивные или острые (соответственно, 28 и 2). Мог, к примеру, Александр сыграть на удержание мяча при перехвате перед вторым голом армейцев? Наверное. Но он решил сразу же отдать продольный пас вперед на Чалова, чем придал атаке скорость и неожиданное для красно-белых направление.
Иными словами, Головин — как раз такой футболист, какого «Спартаку» на старте сезона в центральной зоне не хватает. С потрясающим объемом работы, большим количеством подборов и перехватов (в том числе, на чужой половине) и умением превратить любую атаку в опасную за счет нестандартных индивидуальных действий.