Александр ГОЛОВИН vs «Спартак». Спорт-Экспресс

Вряд ли можно утверждать, что Головин, выступающий под тем же номером, что и легендарный армейский хоккеист Валерий Харламов — 17-м, провел против «Спартака» совсем уж идеальный матч. Молодой хавбек не избежал ошибок, а одна из них, к примеру, привела к пропущенному голу в начале второго тайма. В том эпизоде, после ляпа и потери Васина, Александр на какие-то мгновения выключился из эпизода: продолжал смотреть на мяч, не заметил, как мимо него пробегает Пашалич и даже не попытался переместиться за хорватом, чтобы накрыть его еще до удара.

Однако та недоработка растворилась на фоне огромной пользы, которую принес Головин армейцам своей активностью. Счастлива команда, имеющая в составе такого разностороннего и современного футболиста в центре поля. Он обеспечивает необходимую компактность, не позволяет соперникам спокойно принимать мяч и даже когда чувствует, что уже опоздал, бросается догонять и пытается мешать до последнего. Отчасти этим объясняется немалое количество фолов — в дерби Головин нарушал правила четыре раза (чаще всех), но лучше остановить соперника таким способом, чем успокоиться, когда оппонент оказался впереди, и без сопротивления пропустить его мимо.

В матче со «Спартаком» Головин разделил лидерство с Витинью по суммарному количеству единоборств — их у двух армейских футболистов набралось аж по 42, что почти в два раза больше, чем у остальных участников встречи. А один из главных козырей Александра — это, естественно, дриблинг. Трудно найти в России игрока с такой же высокой стартовой скоростью, резкостью и умением прочувствовать, в какую сторону развернуться. 11 удачных обводок из 14 попыток для нашего чемпионата выглядят аномально высоким и эффективным показателем. И, кстати, фолили против Головина тоже чаще, чем на ком-либо еще, — шесть раз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 1:1 83' Георгий Щенников <a href="https://twitter.com/GShchennikov42">@GShchennikov42</a> <a href="https://t.co/6H6eS9rJBs">pic.twitter.com/6H6eS9rJBs</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407677068341254">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Одна из попыток дриблинга на 83-й минуте, когда Головин последовательно прошел Комбарова и Пашалича и вбежал в штрафную, и привела к первому голу армейцев, перевернувшему ход матча. Тут обязательно нужно сказать, что эпизод не был случаен. Во втором тайме Александр вообще стал чаще действовать ближе к правой бровке и «дергать» левого защитника «Спартака», не давая поднять голову. Поэтому и случился тот эпизод, когда Комбаров «наевшись’после прессинга Мариу Фернандеса в первом тайме, не смог оказать никакого сопротивления и понадеялся на подстраховку от партнера, которой также не оказалось.

А еще Головин ценен тем, что он мгновенно оценивает каждую ситуацию и выискивает наиболее интересный вариант развития атаки. В его передачах очень мало подготовительных (в матче со «Спартаком» — лишь 4 из 34), а большинство — конструктивные или острые (соответственно, 28 и 2). Мог, к примеру, Александр сыграть на удержание мяча при перехвате перед вторым голом армейцев? Наверное. Но он решил сразу же отдать продольный пас вперед на Чалова, чем придал атаке скорость и неожиданное для красно-белых направление.

Иными словами, Головин — как раз такой футболист, какого «Спартаку» на старте сезона в центральной зоне не хватает. С потрясающим объемом работы, большим количеством подборов и перехватов (в том числе, на чужой половине) и умением превратить любую атаку в опасную за счет нестандартных индивидуальных действий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 2:1 85' Витиньо <a href="https://twitter.com/11vittinnho">@11vittinnho</a> <a href="https://t.co/aRFrUhAQ6O">pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407997479608321">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>