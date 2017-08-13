Скрипченко назначен и. о. главного тренера ФК «Анжи»
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом ТАСС сообщил президент клуба Осман Кадиев.
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В субботу «Анжи» в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала «Наш футбол» бывший тогда главным тренером махачкалинцев Александр Григорян заявил, что уходит в отставку.
«Он [Скрипченко] буквально две минуты назад стал исполняющим обязанности главного тренера. Контракт с ним подписан меньше чем на год, но это не так принципиально. С Александром Григоряном соглашение уже расторгнуто», — сказал Кадиев.
«Когда он избавится от приставки и. о.? Все зависит от самого него», — добавил он.
В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду — самарские «Крылья Советов». Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Анжи» в текущем розыгрыше чемпионата России также занимают 15-ю строчку после шести матчей.
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