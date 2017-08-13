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13 августа 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив «Тосно»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 0:2 проиграл «Тосно» из Ленинградской области в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив».

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Голы забили Евгений Чернов (51-я минута) и Антон Заболотный (90).

«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Московский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Тосно» поднялся на 12-е место, набрав шесть очков.

В следующем матче «Локомотив» 19 августа на выезде сыграет с московским «Спартаком». «Тосно» днем ранее на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
46′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Виталий Денисов в ближайшее время сможет сыграть за «Локомотив»

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