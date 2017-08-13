«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив «Тосно»

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Голы забили Евгений Чернов (51-я минута) и Антон Заболотный (90).

«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Московский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Тосно» поднялся на 12-е место, набрав шесть очков.

В следующем матче «Локомотив» 19 августа на выезде сыграет с московским «Спартаком». «Тосно» днем ранее на своем поле примет «СКА-Хабаровск».