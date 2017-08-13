«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив «Тосно»
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 0:2 проиграл «Тосно» из Ленинградской области в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив».
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Голы забили Евгений Чернов (51-я минута) и Антон Заболотный (90).
«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской футбольной
В следующем матче «Локомотив» 19 августа на выезде сыграет с московским «Спартаком». «Тосно» днем ранее на своем поле примет «СКА-Хабаровск».
|13.08.2017 17:30
|Зрители 8009
|основной раунд: 6-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|0:2
|Тосно
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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