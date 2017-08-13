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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30670725/
13 августа 2017, 19:41 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Поведя, «Спартак» стал играть на удержание. Раньше такого не было

Мнение бывшего тренера красно-белых, который победил в 16 из 28 своих дерби с ЦСКА.

<nobr>Экс-тренер</nobr> Спартака — о дерби. Увеличить
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— Как вам сюжет встречи?

— Как иногда говорят — валидольный. Причем, для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что-то чемпионство «Спартака» — стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.

— Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?

— Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернанду. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.

— «Спартак» ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с «Зенитом»?

— До перерыва — точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернанду и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому — предсказуемо.

— Что скажете о Пашаличе?

— Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся.

— Мяч, забитый Пашаличем — несчастный случай?

— Можно считать и так — все-таки после его удара случился рикошет от ноги Василия Березуцкого, что оставило не у дел Акинфеева. Но этого могло не произойти, помешай пробить Пашаличу неожиданно выключившийся из игры Головин.

— На этот раз Каррера с первых минут выпустил на поле Комбарова и Глушакова. Это означает, что он продолжает в них верить?

— А почему нет? Не могли же они с Самедовым за полтора месяца перерыва между чемпионатами разучиться играть. Да, обстоятельства помешали обоим начать сезон в оптимальном состоянии — и это ощущается. Но, повторю, все трое обязательно выйдут на свой уровень. По крайней мере, действия Глушакова на протяжении большей части встречи в этом убеждают.

— Как вам еще один новичок красно-белых — Петкович?

— Ничего выдающегося пока в нем не разглядел. А ведь легионер должен быть на голову выше своего конкурента на позиции. Не сказал бы, что Петкович в чем-то превосходит Ещенко. Тем более, из зоны серба забивал второй мяч Щенников. В тоже время два матча — слишком мало для окончательных выводов.

— Замена Зе Луиша из-за травмы стала фатальной?

— Африканец очень хорош на втором этаже. И, лишившись умеющего играть головой нападающего, спартаковцы потеряли возможность атаковать ворота ЦСКА с помощью верховых передач. Мельгарехо из тех форвардов, которые привыкли атаковать вторым темпом. Примерно в том же ключе действует и Промес, что снижает остроту давления на ворота соперника.

— Следовало ли арбитру Сельдякову назначить пенальти после контракта Джикии и Мариу Фернандеса в штрафной красно-белых?

— Одни повторы показывают, что 11-метровый был, другие это опровергают. В таких случаях последнее слово за судьей.

— Гол Щенникова не был забит из положения «вне игры»?

— Все по правилам: защитник ЦСКА на дальней штанге набегал на передачу Головина. Странно только, как спартаковские защитники позволили ему так легко проскочить мимо них в штрафную.

— У Головина большое будущее?

— Среди российской молодежи он, пожалуй, самый заметный — быстрый, техничный, с ударом. Обычно именно такие матчи и проверяют, кто из футболистов чего стоит. Головин показал, что ему можно доверять в любых ситуациях. Конечно, случались и ошибки — брак в передачах, неоправданные потери. Но то, что Александр сделал для победы ЦСКА, перевешивает все остальное.

— Кого еще отметили бы у армейцев?

— Дзагоева — Алан был особенно хорош в первой половине. Правда, сейчас в связи с тактической перестройкой ему приходится больше заниматься черновой работой и отходить назад. Это отнимает много сил и снижает эффективность при подключениях в атаку. Но Дзагоев заметная фигура в средней линии ЦСКА. И если бы не реакция Селихова в самом начале встречи, хозяева после удара хавбека могли бы повести в счете уже на 11-й минуте.

— Как в целом оцените действия голкипера красно-белых?

— По первому тайму, когда он отразил непростые мячи Дзагоева и Головина, вопросов к нему не возникло. А вот пропущенный мяч после удара Витинью вряд ли можно считать неберущимся. И это минус два очка.

— Перед дерби вы сказали, что победит тот, кто первым забьет. Осечка, Олег Иванович?

— Но кто мог знать, что поведя в счете, «Спартак» вдруг решит посвятить все оставшееся время игре на удержание? В прошлом сезоне такого не наблюдалось.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
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