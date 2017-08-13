Олег Романцев: Поведя, «Спартак» стал играть на удержание. Раньше такого не было
Мнение бывшего тренера
красно-белых, который победил в 16 из 28 своих дерби с ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как вам сюжет встречи?
— Как иногда говорят — валидольный. Причем, для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому,
— Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?
— Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернанду. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.
— «Спартак» ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с «Зенитом»?
— До перерыва — точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернанду и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому — предсказуемо.
— Что скажете о Пашаличе?
— Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке,
— Мяч, забитый Пашаличем — несчастный случай?
— Можно считать и так —
— На этот раз Каррера с первых минут выпустил на поле Комбарова и Глушакова. Это означает, что он продолжает в них верить?
— А почему нет? Не могли же они с Самедовым за полтора месяца перерыва между чемпионатами разучиться играть. Да, обстоятельства помешали обоим начать сезон в оптимальном состоянии — и это ощущается. Но, повторю, все трое обязательно выйдут на свой уровень. По крайней мере, действия Глушакова на протяжении большей части встречи в этом убеждают.
— Как вам еще один новичок
— Ничего выдающегося пока в нем не разглядел. А ведь легионер должен быть на голову выше своего конкурента на позиции. Не сказал бы, что Петкович в
— Замена Зе Луиша
— Африканец очень хорош на втором этаже. И, лишившись умеющего играть головой нападающего, спартаковцы потеряли возможность атаковать ворота ЦСКА с помощью верховых передач. Мельгарехо из тех форвардов, которые привыкли атаковать вторым темпом. Примерно в том же ключе действует и Промес, что снижает остроту давления на ворота соперника.
— Следовало ли арбитру Сельдякову назначить пенальти после контракта Джикии и Мариу Фернандеса в штрафной
— Одни повторы показывают, что 11-метровый был, другие это опровергают. В таких случаях последнее слово за судьей.
— Гол Щенникова не был забит из положения «вне игры»?
— Все по правилам: защитник ЦСКА на дальней штанге набегал на передачу Головина. Странно только, как спартаковские защитники позволили ему так легко проскочить мимо них в штрафную.
— У Головина большое будущее?
— Среди российской молодежи он, пожалуй, самый заметный — быстрый, техничный, с ударом. Обычно именно такие матчи и проверяют, кто из футболистов чего стоит. Головин показал, что ему можно доверять в любых ситуациях. Конечно, случались и ошибки — брак в передачах, неоправданные потери. Но то, что Александр сделал для победы ЦСКА, перевешивает все остальное.
— Кого еще отметили бы у армейцев?
— Дзагоева — Алан был особенно хорош в первой половине. Правда, сейчас в связи с тактической перестройкой ему приходится больше заниматься черновой работой и отходить назад. Это отнимает много сил и снижает эффективность при подключениях в атаку. Но Дзагоев заметная фигура в средней линии ЦСКА. И если бы не реакция Селихова в самом начале встречи, хозяева после удара хавбека могли бы повести в счете уже на 11-й минуте.
— Как в целом оцените действия голкипера
— По первому тайму, когда он отразил непростые мячи Дзагоева и Головина, вопросов к нему не возникло. А вот пропущенный мяч после удара Витинью вряд ли можно считать неберущимся. И это минус два очка.
— Перед дерби вы сказали, что победит тот, кто первым забьет. Осечка, Олег Иванович?
— Но кто мог знать, что поведя в счете, «Спартак» вдруг решит посвятить все оставшееся время игре на удержание? В прошлом сезоне такого не наблюдалось.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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