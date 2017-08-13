Олег Романцев: Поведя, «Спартак» стал играть на удержание. Раньше такого не было

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— Как вам сюжет встречи?

— Как иногда говорят — валидольный. Причем, для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что-то чемпионство «Спартака» — стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.

— Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?

— Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернанду. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.

— «Спартак» ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с «Зенитом»?

— До перерыва — точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернанду и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому — предсказуемо.

— Что скажете о Пашаличе?

— Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся.

— Мяч, забитый Пашаличем — несчастный случай?

— Можно считать и так — все-таки после его удара случился рикошет от ноги Василия Березуцкого, что оставило не у дел Акинфеева. Но этого могло не произойти, помешай пробить Пашаличу неожиданно выключившийся из игры Головин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 0:1 48' Марио Пашалич <a href="https://t.co/11Vwcp4IM2">pic.twitter.com/11Vwcp4IM2</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896396633730154496">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— На этот раз Каррера с первых минут выпустил на поле Комбарова и Глушакова. Это означает, что он продолжает в них верить?

— А почему нет? Не могли же они с Самедовым за полтора месяца перерыва между чемпионатами разучиться играть. Да, обстоятельства помешали обоим начать сезон в оптимальном состоянии — и это ощущается. Но, повторю, все трое обязательно выйдут на свой уровень. По крайней мере, действия Глушакова на протяжении большей части встречи в этом убеждают.

— Как вам еще один новичок красно-белых — Петкович?

— Ничего выдающегося пока в нем не разглядел. А ведь легионер должен быть на голову выше своего конкурента на позиции. Не сказал бы, что Петкович в чем-то превосходит Ещенко. Тем более, из зоны серба забивал второй мяч Щенников. В тоже время два матча — слишком мало для окончательных выводов.

— Замена Зе Луиша из-за травмы стала фатальной?

— Африканец очень хорош на втором этаже. И, лишившись умеющего играть головой нападающего, спартаковцы потеряли возможность атаковать ворота ЦСКА с помощью верховых передач. Мельгарехо из тех форвардов, которые привыкли атаковать вторым темпом. Примерно в том же ключе действует и Промес, что снижает остроту давления на ворота соперника.

— Следовало ли арбитру Сельдякову назначить пенальти после контракта Джикии и Мариу Фернандеса в штрафной красно-белых?

— Одни повторы показывают, что 11-метровый был, другие это опровергают. В таких случаях последнее слово за судьей.

— Гол Щенникова не был забит из положения «вне игры»?

— Все по правилам: защитник ЦСКА на дальней штанге набегал на передачу Головина. Странно только, как спартаковские защитники позволили ему так легко проскочить мимо них в штрафную.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 1:1 83' Георгий Щенников <a href="https://twitter.com/GShchennikov42">@GShchennikov42</a> <a href="https://t.co/6H6eS9rJBs">pic.twitter.com/6H6eS9rJBs</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407677068341254">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— У Головина большое будущее?

— Среди российской молодежи он, пожалуй, самый заметный — быстрый, техничный, с ударом. Обычно именно такие матчи и проверяют, кто из футболистов чего стоит. Головин показал, что ему можно доверять в любых ситуациях. Конечно, случались и ошибки — брак в передачах, неоправданные потери. Но то, что Александр сделал для победы ЦСКА, перевешивает все остальное.

— Кого еще отметили бы у армейцев?

— Дзагоева — Алан был особенно хорош в первой половине. Правда, сейчас в связи с тактической перестройкой ему приходится больше заниматься черновой работой и отходить назад. Это отнимает много сил и снижает эффективность при подключениях в атаку. Но Дзагоев заметная фигура в средней линии ЦСКА. И если бы не реакция Селихова в самом начале встречи, хозяева после удара хавбека могли бы повести в счете уже на 11-й минуте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 2:1 85' Витиньо <a href="https://twitter.com/11vittinnho">@11vittinnho</a> <a href="https://t.co/aRFrUhAQ6O">pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407997479608321">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как в целом оцените действия голкипера красно-белых?

— По первому тайму, когда он отразил непростые мячи Дзагоева и Головина, вопросов к нему не возникло. А вот пропущенный мяч после удара Витинью вряд ли можно считать неберущимся. И это минус два очка.

— Перед дерби вы сказали, что победит тот, кто первым забьет. Осечка, Олег Иванович?

— Но кто мог знать, что поведя в счете, «Спартак» вдруг решит посвятить все оставшееся время игре на удержание? В прошлом сезоне такого не наблюдалось.