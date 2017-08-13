«Краснодар» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Амкара» на матч шестого тура российской
Премьер-Лиги, который состоится сегодня. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар».
«Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо, Каборе, Перейра, Классон, Ристич, Игнатьев.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.
Начало встречи — в 20:00 мск.
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