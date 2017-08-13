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13 августа 2017, 19:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Амкара» на матч шестого тура российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар».

«Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо, Каборе, Перейра, Классон, Ристич, Игнатьев.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.

Начало встречи — в 20:00 мск.

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