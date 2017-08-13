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13 августа 2017, 18:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура РФПЛ «Зенит» — «Ахмат».

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Ахъядов, Лео.

Запасные: Городов, Плиев, Семенов, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Садаев, Митришев, Балай.

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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