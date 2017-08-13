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13 августа 2017, 18:21 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Владимир Сельдяков: Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было

Главный арбитр дерби ЦСКА — «Спартака» рассказал о своих ощущениях от матча.

Главный арбитр дерби ЦСКА — Спартака — о матче. Увеличить
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— Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка, — заметил Сельдяков.

— Чего больше всего боялись перед дерби?

— Если ты чего-то боишься, тогда лучше такие игры не судить. Нужно быть уверенным в себе и спокойно работать.

— Но ведь кто-то из игроков вызывал опасения перед матчем?

— Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали.

Владимир СЕЛЬДЯКОВ (в желтом).
© Спорт-Экспресс

— Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Мариу Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

— Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник «Спартака» коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: «Володя, Джикия сыграл в мяч». То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

— Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

— Не в моей компетенции говорить о таких вещах.

— Сильно удивились, когда болельщики ЦСКА начали бросать на поле туалетную бумагу после гола Пашалича?

— Ничего страшного. Могло быть гораздо хуже. А это минимум. Все нормально, людям же надо выплескивать свои эмоции.

— Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?

— Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.

Владимир СЕЛЬДЯКОВ (в желтом) разнимает футболистов.
© Спорт-Экспресс

— Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?

— Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.

— Можно было показать и красные?

— «Горчичник» — адекватное наказание. Я не увидел какого-то хамства в той ситуации.

— Перед дерби болельщики писали в интернете: «Сельдяков — полковник, значит, будет подсуживать ЦСКА»…

— (Смеется.) Спокойно к этому отношусь. По такому принципу, тот, кто работал в милиции, не должен, например, судить «Динамо»? Так можно и до маразма дойти. Я постарался своими действиями убедить публику в своей непредвзятости.

— Быть ли после такого дерби полковнику Сельдякову генералом?

— Ваши слова да Богу бы в уши.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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