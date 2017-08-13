Владимир Сельдяков: Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было
Главный арбитр дерби ЦСКА — «Спартака» рассказал о своих ощущениях от матча.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка, — заметил Сельдяков.
— Чего больше всего боялись перед дерби?
— Если ты
— Но ведь
— Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали.
— Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Мариу Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?
— Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник «Спартака» коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: «Володя, Джикия сыграл в мяч». То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.
— Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?
— Не в моей компетенции говорить о таких вещах.
— Сильно удивились, когда болельщики ЦСКА начали бросать на поле туалетную бумагу после гола Пашалича?
— Ничего страшного. Могло быть гораздо хуже. А это минимум. Все нормально, людям же надо выплескивать свои эмоции.
— Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?
— Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.
— Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?
— Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.
— Можно было показать и красные?
— «Горчичник» — адекватное наказание. Я не увидел
— Перед дерби болельщики писали в интернете: «Сельдяков — полковник, значит, будет подсуживать ЦСКА»…
— (Смеется.) Спокойно к этому отношусь. По такому принципу, тот, кто работал в милиции, не должен, например, судить «Динамо»? Так можно и до маразма дойти. Я постарался своими действиями убедить публику в своей непредвзятости.
— Быть ли после такого дерби полковнику Сельдякову генералом?
— Ваши слова да Богу бы в уши.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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