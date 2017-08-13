Владимир Сельдяков: Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было

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— Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка, — заметил Сельдяков.

— Чего больше всего боялись перед дерби?

— Если ты чего-то боишься, тогда лучше такие игры не судить. Нужно быть уверенным в себе и спокойно работать.

— Но ведь кто-то из игроков вызывал опасения перед матчем?

— Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали.

Владимир СЕЛЬДЯКОВ (в желтом). Спорт-Экспресс

— Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Мариу Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

— Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник «Спартака» коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: «Володя, Джикия сыграл в мяч». То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

— Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

— Не в моей компетенции говорить о таких вещах.

— Сильно удивились, когда болельщики ЦСКА начали бросать на поле туалетную бумагу после гола Пашалича?

— Ничего страшного. Могло быть гораздо хуже. А это минимум. Все нормально, людям же надо выплескивать свои эмоции.

— Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?

— Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.

Владимир СЕЛЬДЯКОВ (в желтом) разнимает футболистов. Спорт-Экспресс

— Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?

— Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.

— Можно было показать и красные?

— «Горчичник» — адекватное наказание. Я не увидел какого-то хамства в той ситуации.

— Перед дерби болельщики писали в интернете: «Сельдяков — полковник, значит, будет подсуживать ЦСКА»…

— (Смеется.) Спокойно к этому отношусь. По такому принципу, тот, кто работал в милиции, не должен, например, судить «Динамо»? Так можно и до маразма дойти. Я постарался своими действиями убедить публику в своей непредвзятости.

— Быть ли после такого дерби полковнику Сельдякову генералом?

— Ваши слова да Богу бы в уши.