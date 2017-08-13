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13 августа 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Арсенала» победили «Урал» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 13 авг — Р-Спорт. Тульский «Арсенал» победил екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 2:0. В составе «Арсенала» голы забили Ярослав Ивакин (52-я минута, с пенальти) и Константин Антипов (73).

Матч основных составов «Арсенала» и «Урала» состоится в понедельник в Туле.
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