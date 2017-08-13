Футболисты «Арсенала» победили «Урал» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 2:0. В составе «Арсенала» голы забили Ярослав Ивакин (52-я минута, с пенальти) и Константин Антипов (73).

Матч основных составов «Арсенала» и «Урала» состоится в понедельник в Туле.