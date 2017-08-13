Футболисты «Арсенала» победили «Урал» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 13 авг —
Р-Спорт. Тульский «Арсенал» победил екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 2:0. В составе «Арсенала» голы забили Ярослав Ивакин (52-я минута, с пенальти) и Константин Антипов (73).
Матч основных составов «Арсенала» и «Урала» состоится в понедельник в Туле.
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