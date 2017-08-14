«Рубин» сыграл вничью с СКА, отыгравшись в дополнительное время

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В матче 6-го тура российской футбольной премьер-лиги 13 августа казанцы на выезде встречались с хабаровским СКА.

Состава «Рубина» сильно отличался от того, что был в предыдущем матче, а изменения последовали во всех линиях. Это сказалось на общих ощущениях от атакующей игры казанцев, которые за 80 минут игрового времени ни разу имели хорошего момента для взятия ворот.

Играя по большей части в центре поля, «Рубин» нейтрализовал нападающих СКА, однако именно хозяева открыли счёт в матче: Христов воспользовался ошибкой Рыжикова, который выронил мяч из рук, и закатил его в оставленные вратарём ворота. Повтор эпизода показал, что нападающий подыграл себе рукой, однако гол был засчитан.

За оставшееся время «Рубин» не создал обилия голевых моментов, однако сравнять счёт гостям все же удалось: на 2-й добавленной минуте Цакташ откликнулся на подачу Карадениза и восстановил равенство табло.

По итогам шести туров казанцы набрали 8 очков и занимают 8-е место в середине турнирной таблицы. Следующую игру «Рубин» проведёт 19 августа «Казань Арене», куда приедет махачкалинский «Анжи».