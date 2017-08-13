Сборные «Динамо» и СССР сыграли вничью в матче «Москва-870: Кубок Льва Яшина»
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Матч «Москва-870: Кубок Льва Яшина» между сборной футболистов «Динамо» и СССР прошел в столице. Встреча состоялась на стадионе «Красная Пресня» и завершилась вничью со счетом 5:5.
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Организаторы назвали встречу реконструкцией прощального матча легендарного советского вратаря Льва Яшина, который состоялся 21 мая 1971 года между сборной «Динамо» и сборной звезд мира. Прошедшая встреча была приурочена к празднованию 870-летия Москвы.
В составе сборной СССР отличились Валерий Шмаров, Николай Савичев,
Состав сборной СССР составили Александр Мирзоян, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Ананко, Альберт Осколков, Евгений Милешкин, Эрик Яхимович, Савичев, Александр Шмарко, Медведев, Шмаров и Олег Карнаухов. В составе «Динамо» играли Андрей Сметанин, Валерий Матюнин, Евгений Милешкин, Ахрик Цвейба, Максим Ромащенко, Андрей Новгородов, Евгений Смертин, Булыкин и Василий Фролов — внук Льва Яшина.
Встречу судил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Баскаков. На матче присутствовали вдова Яшина Валентина Тимофеевна и дочь легендарного вратаря Ирина, а также советский футболист и тренер,
Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 гг., пять раз выиграв чемпионат СССР. За сборную СССР с 1954 по 1967 гг. провел 74 матча, став олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз «Золотой мяч»; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом «Золотого мяча». Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.
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