Сборные «Динамо» и СССР сыграли вничью в матче «Москва-870: Кубок Льва Яшина»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Организаторы назвали встречу реконструкцией прощального матча легендарного советского вратаря Льва Яшина, который состоялся 21 мая 1971 года между сборной «Динамо» и сборной звезд мира. Прошедшая встреча была приурочена к празднованию 870-летия Москвы.

В составе сборной СССР отличились Валерий Шмаров, Николай Савичев, хет-трик оформил Алексей Медведев. У «Динамо» все голы на счету Дмитрия Булыкина.

Состав сборной СССР составили Александр Мирзоян, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Ананко, Альберт Осколков, Евгений Милешкин, Эрик Яхимович, Савичев, Александр Шмарко, Медведев, Шмаров и Олег Карнаухов. В составе «Динамо» играли Андрей Сметанин, Валерий Матюнин, Евгений Милешкин, Ахрик Цвейба, Максим Ромащенко, Андрей Новгородов, Евгений Смертин, Булыкин и Василий Фролов — внук Льва Яшина.

Встречу судил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Баскаков. На матче присутствовали вдова Яшина Валентина Тимофеевна и дочь легендарного вратаря Ирина, а также советский футболист и тренер, вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, известные динамовцы Михаил Скоков, Александр Маховиков, Сергей Силкин (экс-тренер «Динамо»), Николай Толстых (экс-президент РФС) и Владимир Пильгуй, которому Лев Яшин передал свои перчатки по окончании своего прощального матча.

Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 гг., пять раз выиграв чемпионат СССР. За сборную СССР с 1954 по 1967 гг. провел 74 матча, став олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз «Золотой мяч»; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом «Золотого мяча». Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.