Кузя, друг Манчини. Кто олицетворяет игру нового «Зенита»

«Зенит» Роберто Манчини по-прежнему испытывает трудности с доводкой мяча до штрафной площадки, забивает всё, что создаёт, и недостаточно убедителен у своих ворот — некоторые проблемы остались Манчини в наследство от Мирчи Луческу и по-прежнему не решены. Однако главную деталь, на которой можно строить команду дальше, итальянский тренер уже привнёс — футбол «Зенита» стал намного интенсивнее. Особенно это заметно в матчах с командами, которые дают играть, то есть и со «Спартаком», и с «Уралом».

Если при Луческу «Зенит» лениво разыгрывал мяч до верного, то Манчини ставит на максимально быстрый перевод мяча в финальную треть. Главными диспетчерами в его команде стали Доменико Кришито и Леандро Паредес, форвардами — Александр Кокорин и Себастьян Дриусси, и в матчах «Зенита» объясняется логика таких решений: Кришито и Паредес умеют отдать точный пас от центрального круга, Кокорин и Дриусси — резко ускориться за мячом. Вы точно замечали такие моменты в дерби со «Спартаком»: неоднократно Кришито вырезал передачи от центральной линии на чужую треть, куда на рывке ускорялся кто-то из нападающих (неважно кто — здесь Манчини приветствует непредсказуемость). У меня на руках нет фитнес-статистика по стартовым турам, но допускаю, что по количеству рывков и спринтов «Зенит» — лучшая команда Премьер-Лиги: Манчини делает на беговую работу чёткий акцент.

Специально под матч со «Спартаком» Манчини принял ещё одно решение, направленное на усиление интенсивности, — отправил на правое крыло полузащиты Далера Кузяева. Для Карреры такое решение было нечитаемым, но для философии Манчини — логичным: в такой игровой рисунок не вписывался лениво прессингующий Жулиано, вдобавок выпадавший из командных взаимодействий в первых матчах. Кокорин на фланге? Тогда на острие будет Дзюба — ещё одно препятствие философии игры на рывках.

Кузяев вышел правым полузащитником и сделал свою работу превосходно. Пушечного удара палача мало, чтобы оценить его игру: он выполнял громадный объём беговой работы (особенно в начальную 15-минутку и первую 10-минутку второго тайма), агрессивно участвовал в прессинге и возвращал «Зениту» мяч. Движение Кузяева родило первый гол в дерби — это он перехватил передачу Реброва, это он накинулся на Фернандо, это он вынудил бразильца сыграть пяткой, чтобы скинуть с себя давление.

Рашид Рахимов, рассуждая о прогрессе Далера Кузяева в «Зените», выделил в хавбеке два качества — высокий интеллект и стремление учиться, прогрессировать в конкуренции. Рост Кузяева виден даже по тому, как легко Далер привыкает к позиции правого полузащитника (пусть и номинального — Кузяев часто смещается в полуфланг и центр): против «Спартака» игрок набил 11 Packing и отрезал 32 соперников на приёме передач, против «Урала» — 54 и 65 соответственно. Владение мячом и статус соперника здесь второстепенны — в среднем на минуту владения Кузяев стал гораздо чаще отрезать оппонентов ко второму матчу (0,44 Packing/min со «Спартаком», 1,59 с «Уралом»).

Прогресс очевиден и на числах, и визуально — Кузяев продолжил навязывать прессинг сразу после потери мяча и вынуждать соперника отдать мяч, не вступая в контакт с оппонентом.

За два месяца Кузяев резко вырос у Манчини именно в контексте атакующей игры. О том, что Далер классно отбирает, а его качество сильно недооценивают, было понятно ещё в прошлогоднем «Тереке»: Кузяев вступил в 216 единоборств за сезон (10-е место в РФПЛ), сделал 73 отбора (6-й). Тогда же стало ясно, как Рахимов ценит в Кузяеве интенсивность — ситуативно тренер использовал Далера прессингующим полузащитником. При давлении 5−3−2 «Терека» превращались в 5−2−3, Кузяев поднимался на одну линию к нападающим и пытался заставить их ошибиться. Но сделать Далера полноценным box-to-box игроком не удавалось — возможно, из-за наличия в команде пасующего Олега Иванова, гораздо чаще отдававшего вперёд.

Теперь же Кузяев вколачивает два гола дальними ударами, а после — эталонно открывается под выход 1 на 1 в Екатеринбурге. Активность Далера в атаке выражается и количеством созданных явных голевых моментов: Кузяев создал уже 2 Big Chances, пусть и не реализовал ни одного. Сегодня Далер сыграет против бывшей команды, тоже играющей в контроль — шансы придумать что-то острое в атаке обязательно будут.

Далер Кузяев — игрок с сильной футбольной школой (тренировался у Курбана Бердыева, четыре года скрупулёзно учился в Премьер-Лиге с Рашидом Рахимовым, плюс азы игры заложил ему отец Адьям), однако в июне покупка Кузяева казалась мне порцией лапши на уши болельщиков «Зенита»: вот, смотрите, приехал петербуржец, теперь «Зенит» снова будет городским… Здорово, что мои прогнозы не сбываются примерно никогда. Кузяев пригодился Манчини, что очень важно и поначалу казалось невозможным — итальянец, не знавший российский рынок, перепоручил дела по РФПЛ Константину Сарсании, а сам занялся контрабандой из Аргентины. Но нарезки игры Кузяева Манчини смотрел лично.

Они помогают друг другу: Манчини развивает атакующие умения Кузяева, который теперь не только пристреливается по воротам издали, но и грамотно открывается из глубины у чужой штрафной, ситуативно используется таргетменом (в Екатеринбурге Андрей Лунёв часто пулял мяч в сторону Кузяева), прессингует. Обеспечивает «Зениту» ту самую интенсивность. Даже шестым защитником может опуститься, если надо — такой приём мы видели от Карреры с Зобниным, увидели и от Манчини в матче со «Спартаком».

И кстати. Год назад «Спартак» купил недооценённого русского опорника, итальянский тренер поставил его на край полузащиты, чтобы дополнять прессинг, — и решение оказалось золотым, чемпионским. Настолько важным, что теперь «Спартак» никак не может научиться играть без Романа Зобнина. Этим летом «Зенит» тоже купил недооценённого опорника, а итальянский тренер поставил его на край полузащиты, чтобы дополнять и усиливать прессинг.

Никаких намёков.