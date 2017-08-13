Агент Ригони оценил шансы на переход игрока в «Зенит» в 98 процентов

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Ранее появлялась информация, что «Интер» сделал запрос в клуб по поводу 24-летнего хавбека.

— Переговоры продвигаются очень хорошо, — цитирует FM 93,1 Оллера. — У нас были очень выгодные предложения от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони на переход в «Зенит» составляют 98 процентов.

По данным СМИ, российский клуб заплатит за полузащитника около 10 миллионов евро.

Напомним, Ригони выступает за «Индепендьенте» с 2016 года. В минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах за «Индепендьенте».