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13 августа 2017, 16:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Скрипченко возглавит «Анжи»

Новым главным тренером «Анжи» станет 41-летний Вадим Скрипченко.

Новым главным тренером Анжи станет 41-летний Вадим Скрипченко. Увеличить
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С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом «СЭ» рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал «Крылья Советов» и «Урал». Напомним, вчера Александр Григорян подал в отставку. (Александр ЛЬВОВ).

Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского «Динамо» (1:3) в отставку подал главный тренер «Анжи» Александр Григорян, которая сегодня была удовлетворена руководством.

Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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