Скрипченко возглавит «Анжи»
Новым главным тренером «Анжи» станет 41-летний Вадим Скрипченко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом «СЭ» рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал «Крылья Советов» и «Урал». Напомним, вчера Александр Григорян подал в отставку. (Александр ЛЬВОВ).
Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского «Динамо» (1:3) в отставку подал главный тренер «Анжи» Александр Григорян, которая сегодня была удовлетворена руководством.
Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter