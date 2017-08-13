Бердыев отыгрался в самой концовке

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

После сложного старта, когда в пяти первых турах обновленный «Рубин» сыграл с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом», казанцы отправились в Хабаровск. Специалисты отмечают, что казанцы прибавляют от матча к матчу — и на Дальнем Востоке они выглядели фаворитами.

Но если система действий в защите у «Рубина» ясна и понятна, несмотря на частую смену исполнителей, то в атаке Бердыев все еще находится в поиске оптимального построения. Сочетания исполнителей пока часто меняются, а с Жемалетдиновым, Азмуном или Жонатасом рисунок игры совершенно разный.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcska">@fcska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#СКАРубин</a> 1:0 82' Венцислав Христов <a href="https://t.co/pAYGYGxw7u">pic.twitter.com/pAYGYGxw7u</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896670070453272576">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хабаровчане логично отдали гостям инициативу, предложив им вести встречу первым номером, и ждали свой шанс в контратаках. А они возникали — из-за отсутствия должного взаимопонимания «Рубин» часто допускал «обрезы» в центре поле.

При этом самое интересное пришлось на самую концовку. На 82-й минуте Рыжиков подарил уже пойманный, казалось бы, мяч Христову — и СКА открыл счет. Три очка в кармане у дальневосточников? Цакташ и Гекдениз с этим не согласились: на 90+2-й минуте турок выполнил точный навес, а хорват головой поразил ворота. И «Рубин» ушел от поражения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcrk">@fcrk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#СКАРубин</a> 1:1 90+2' Мийо Цакташ <a href="https://t.co/Aa2OnsJ5kI">pic.twitter.com/Aa2OnsJ5kI</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896671772774412288">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ

1 минуту в РФПЛ провел до встречи в Хабаровске защитник рубиновых Егор Сорокин. Это было в 2014 году.

2 гола в этом сезоне забил Мийо Цакташ. Когда хорват отличался, казанцы не проигрывали.

6 матчей провел «Рубин» в чемпионате России-2017/18 — и в каждом их них пропускал.

СЛОВА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— То, что мы отыгрались на последних минутах, делает честь нашим ребятам, они не сдаются и играют до конца. В целом ничья закономерна.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Обидно пропускать в компенсированное время, но результат логичный. Христов вышел на замену в связи с травмой Никифорова — сначала хотел выпустить Калинского.