Бердыев отыгрался в самой концовке
Казанцы спасли матч в Хабаровске благодаря голу Цакташа на 90+2-й минуте.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
После сложного старта, когда в пяти первых турах обновленный «Рубин» сыграл с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом», казанцы отправились в Хабаровск. Специалисты отмечают, что казанцы прибавляют от матча к матчу — и на Дальнем Востоке они выглядели фаворитами.
Но если система действий в защите у «Рубина» ясна и понятна, несмотря на частую смену исполнителей, то в атаке Бердыев все еще находится в поиске оптимального построения. Сочетания исполнителей пока часто меняются, а с Жемалетдиновым, Азмуном или Жонатасом рисунок игры совершенно разный.
Хабаровчане логично отдали гостям инициативу, предложив им вести встречу первым номером, и ждали свой шанс в контратаках. А они возникали —
При этом самое интересное пришлось на самую концовку. На 82-й минуте Рыжиков подарил уже пойманный, казалось бы, мяч Христову — и СКА открыл счет. Три очка в кармане у дальневосточников? Цакташ и Гекдениз с этим не согласились: на 90+2-й минуте турок выполнил точный навес, а хорват головой поразил ворота. И «Рубин» ушел от поражения.
ЦИФРЫ
1 минуту в РФПЛ провел до встречи в Хабаровске защитник рубиновых Егор Сорокин. Это было в 2014 году.
2 гола в этом сезоне забил Мийо Цакташ. Когда хорват отличался, казанцы не проигрывали.
6 матчей провел «Рубин» в чемпионате России-2017/18 — и в каждом их них пропускал.
СЛОВА
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
— То, что мы отыгрались на последних минутах, делает честь нашим ребятам, они не сдаются и играют до конца. В целом ничья закономерна.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— Обидно пропускать в компенсированное время, но результат логичный. Христов вышел на замену в связи с травмой Никифорова — сначала хотел выпустить Калинского.
|13.08.2017 11:00
|Зрители 11230
|основной раунд: 6-й тур
|им. Ленина
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Рубин
|Первый тайм: 0:0
|Алексей Поддубский
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
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