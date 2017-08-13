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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30669311/
13 августа 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бердыев отыгрался в самой концовке

Казанцы спасли матч в Хабаровске благодаря голу Цакташа на 90+2-й минуте.

<span class=error>Казанцы</span> спасли матч в Хабаровске благодаря голу <span class=error>Цакташа</span> на 902-й минуте. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

После сложного старта, когда в пяти первых турах обновленный «Рубин» сыграл с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом», казанцы отправились в Хабаровск. Специалисты отмечают, что казанцы прибавляют от матча к матчу — и на Дальнем Востоке они выглядели фаворитами.

Но если система действий в защите у «Рубина» ясна и понятна, несмотря на частую смену исполнителей, то в атаке Бердыев все еще находится в поиске оптимального построения. Сочетания исполнителей пока часто меняются, а с Жемалетдиновым, Азмуном или Жонатасом рисунок игры совершенно разный.

Хабаровчане логично отдали гостям инициативу, предложив им вести встречу первым номером, и ждали свой шанс в контратаках. А они возникали — из-за отсутствия должного взаимопонимания «Рубин» часто допускал «обрезы» в центре поле.

При этом самое интересное пришлось на самую концовку. На 82-й минуте Рыжиков подарил уже пойманный, казалось бы, мяч Христову — и СКА открыл счет. Три очка в кармане у дальневосточников? Цакташ и Гекдениз с этим не согласились: на 90+2-й минуте турок выполнил точный навес, а хорват головой поразил ворота. И «Рубин» ушел от поражения.

ЦИФРЫ

1 минуту в РФПЛ провел до встречи в Хабаровске защитник рубиновых Егор Сорокин. Это было в 2014 году.

2 гола в этом сезоне забил Мийо Цакташ. Когда хорват отличался, казанцы не проигрывали.

6 матчей провел «Рубин» в чемпионате России-2017/18 — и в каждом их них пропускал.

СЛОВА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— То, что мы отыгрались на последних минутах, делает честь нашим ребятам, они не сдаются и играют до конца. В целом ничья закономерна.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Обидно пропускать в компенсированное время, но результат логичный. Христов вышел на замену в связи с травмой Никифорова — сначала хотел выпустить Калинского.

13.08.2017 11:00 Зрители 11230 основной раунд: 6-й тур им. Ленина
СКА-Хабаровск 1:1 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Курбан Бердыев
Голы
82′ Венцислав Христов 91
20 Мийо Цакташ (Карадениз Гекдениз) 90+2′
Составы
Александр Довбня 1
Исмаил Эдиев 3
Георгий Наваловский 88
Александр Пуцко 5
Александр Димидко (к) 13
Мирослав Маркович 11
Евгений Баляйкин 15
80′ Денис Дедечко 69
65′ Георгий Габулов 8
90′ Максим Казанков 87
72′ Владислав Никифоров 10
Александр Черевко 26
76′ Виталий Федотов 19
Венцислав Христов 91
1 Сергей Рыжиков
23 Мориц Бауэр 76′
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат
30 Федор Кудряшов
4 Янн М`Вила
27 Магомед Оздоев
61 Карадениз Гекдениз (к)
80 Егор Сорокин 87′
8 Александр Сонг
21 Рубен Рочина 71′
20 Мийо Цакташ
96 Рифат Жемалетдинов 68′
33 Сердар Азмун
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
6 Угловые 3
10 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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