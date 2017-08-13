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13 августа 2017, 14:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ: Уровень безопасности на дерби ЦСКА — «Спартак» был лучшим за последние 17 лет

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень безопасности на московском дерби между футбольными клубами ЦСКА и «Спартак», которое прошло в субботу, был лучшим за последние 17 лет. Такое мнение ТАСС высказал директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

В субботу в матче шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл Спартак со счетом 2:1. Увеличить
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В субботу в матче шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1. По ходу встречи на трибунах «ВЭБ-Арены» иногда появлялись файеры, а на 58-й минуте во время празднования гола «Спартака» болельщики ЦСКА забросали футболистов красно-белых туалетной бумагой.

«За 17 лет, которые я работаю, впервые вижу такой высокий уровень безопасности на этом матче. Всегда эти игры проходили более агрессивно. Конечно, это очень серьезная встреча, была пиротехника, но не столько, сколько раньше, когда горели все трибуны и стоял один мат. Были мелкие инциденты, которые тут же пресекались», — сказал Мейтин.

«Видно, что клубы стали работать более эффективно, спасибо полиции, которая здорово сработала, досмотр был качественный. Так что все прошло хорошо», — добавил он.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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