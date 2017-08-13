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Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по количеству побед над «Спартаком» в составе одного клуба — 15, сообщает официальный сайт «армейцев».



Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обыграл «Спартак» в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.