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13 августа 2017, 14:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев — рекордсмен ЧР по по количеству побед над «Спартаком» за один клуб

12 августа в матче шестого тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём стадионе одержал победу со счётом 2:1 над «Спартаком».

12 августа в матче шестого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> ЦСКА на своём стадионе одержал победу со счётом 2:1 над Спартаком. Увеличить
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Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по количеству побед над «Спартаком» в составе одного клуба — 15, сообщает официальный сайт «армейцев».

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обыграл «Спартак» в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

В прошедшей игре у красно-синих голами отметились Георгий Щенников и Витиньо, у красно-белых отличился Марио Пашалич.

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