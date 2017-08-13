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13 августа 2017, 13:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Руководство ФК «Анжи» приняло отставку главного тренера Григоряна

Руководство футбольного клуба «Анжи» приняло отставку главного тренера Александра Григоряна, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе махачкалинской команды.

Руководство футбольного клуба <span class=error>Анжи</span> приняло отставку главного тренера Александра <span class=error>Григоряна</span> сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> махачкалинской команды. Увеличить
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В субботу Григорян после домашнего поражения от московского «Динамо» (1:3) в шестом туре чемпионата России объявил о том, что покидает свой пост.

«Руководство клуба приняло отставку Григоряна», — сказали в пресс-службе «Анжи».

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