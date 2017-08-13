Руководство ФК «Анжи» приняло отставку главного тренера Григоряна
Руководство футбольного клуба «Анжи» приняло отставку главного тренера Александра Григоряна, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе махачкалинской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу Григорян после домашнего поражения от московского «Динамо» (1:3) в шестом туре чемпионата России объявил о том, что покидает свой пост.
«Руководство клуба приняло отставку Григоряна», — сказали в
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