Григорян: Один человек сказал мне:"Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал"
Самый эпатажный тренер
Премьер-Лиги (теперь уже бывший) — о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».
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Видимо, что-то случилось...
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— Кто и как объявил вам, что больше вы не тренер «Анжи»? Или это было только ваше решение?
— Честно говоря, рассчитывал продолжить работать в случае положительного исхода с «Динамо». Но
— Что он ответил?
— Дал добро. После
— В последнее время вы чувствовали напряжение со стороны руководства? Вам давали понять, что ситуация складывается неудачно?
— Не хочу отвечать на этот вопрос. Я только что попрощался с человеком, который дал мне шанс, открыл дорогу в
— Вывод, который вы сделали после работы в «Анжи»?
— Чтобы закрепиться в
Конечно, я совершал ошибки. В сложившейся ситуации, мне нужно было сработать, как ювелиру. Команде не хватало сыгранности и, как ни крути, ребятам из первого дивизиона нужно время, чтобы привыкнуть к режиму
— Но есть же Брызгалов, Яковлев, Паршивлюк, другие?
— Безусловно и они делали всё возможное, чтобы добиться результата. Это лидеры, на которых я опирался.
— Вы сказали, что разобрали ошибки. За что можете себя поругать?
— Предположим, я видел, что в последних турах Тома Фибель допускал результативные ошибки. Нужно было заменить его на тур или два, к примеру, на Багаева. Стоило позволить игроку отдохнуть и перезагрузится. Но, я недооценил силу личных факторов, настолько был в человеке уверен. Совсем недавно у Фибела закончился бракоразводный процесс, но сам он мог не почувствовать, что ему нужен отдых. Это ключевой момент. Хотя Тома — игрок высокого уровня и такие ошибки ему не присущи.
— Момент по ходу сезона, когда вы подумали: «Все не так уж плохо»?
— Двадцатиминутка с ЦСКА (1:3) в первом туре, когда сократили разрыв в счете до минимума. Тогда могли забить Маркелов и Мамтов, могли сравнивать счёт, а не стоять камнем. Перехватили инициативу, в атаке выглядели убедительно. После матча я подумал: «Мы на правильном пути!» Потом была непростая игра с «Амкаром» (1:0), но во втором тайме мы завладели преимуществом — тоже было хорошее настроение. После матча с «Локомотивом» не видел никаких причин,
Первым тревожным звонком стала игра с «Ростовом» (0:1). Упаднических настроений не было,
— Когда вы были особенно злы на себя, обстоятельства или команду?
— На «Петровском», когда мы простили «Зенит». Чувствовал, что соперник был в таком состоянии, что мы должны были их обыгрывать со счётом 1:4 — там были 100% голевые моменты. Плюс численное преимущество, которое нам обеспечил Паршивлюк в начале второго тайма. После матча злился на себя, думал: «Как ты мог упустить такой шанс?».
— ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «СКА-Хабаровск», «Амкар» — какая из этих команд удивила вас больше всего?
— Понравилось, как действует ЦСКА в атаке — быстрота принятия решений доходит до автоматизма. В оборонительных действиях они мне не понравились, особенно неспособность их защитников охранять пространство за спинами. Были
— Как вы праздновали единственную победу над «Амкаром»?
— Ничего интересного не было, я пресно праздную победы. Да и поражения на меня не влияют негативно. Нет такого, чтобы я подолгу не мог заснуть после проигрыша. Если честно, вообще не понимаю — что значит праздновать победу? На дне рождении я выпиваю, на похоронах тоже. А что вы подразумеваете под «празднованием»?
— Посидеть с командой в ресторане, отметить. Выпивать не обязательно.
— Нет, это все колхозные номера. Конечно, иногда мы ездили в ресторан. Но, например, Майкл Джордан, выдающийся баскетболист всех времён и народов, после своих величайших побед спрашивал тренера: «Что можно улучшить в моей игре?». Тот отвечал: «Послушай, ты хоть
— В 2009-м Павел Яковлев получил приз «Первая пятёрка». Сейчас ему 26 лет. Какую оценку поставите ему за время работы под вашим руководством?
— Не буду ставить оценок. Могу сказать, что в период работы со мной он осознал многие вещи. До этого Паша был футболистом, который не понимал — куда ему дальше идти, как быть. В «Анжи» видел его только с горящими глазами, желанием прогрессировать. Именно поэтому отдал ему капитанскую повязку в этом сезоне.
— У вас есть ответ, почему этот игрок так и не смог заиграть в «Спартаке»? Чего ему не хватает?
— Я чётко знаю, чего не хватает Павлу, чтобы там играть. Но говорить об этом не буду. У меня ему хватало всего, чтобы играть и быть капитаном. Хватало тактического понимания игры, работоспособности и той ментальности, которая была мне нужна. Это когда есть желание полностью отдаться игре, но не превращаться в робота. Он умеет находить нестандартные решения и отрабатывать в обороне ради интересов команды. Это дорого стоит.
— Аяз Гулиев способен заиграть в «Спартаке»?
— Думаю, да. Для игрока
— Хуан Лескано забивал «рабоной» на тренировках?
— Для него это не является самоцелью. Одно из его сильнейших качеств — игра на втором этаже, умение завершать фланговые подачи и неплохой обыгрыш с последующим ударом. У Хуана есть все задатки классного нападающего. Просто ему нужно поверить в себя, к сожалению, иногда он сомневается.
— Кто самый классный футболист в «Анжи»?
— Безусловно, таковой существует, но я не буду никого выделять. Есть группа игроков, чей класс выше, чем у остальных. Моей задачей в «Анжи» было объединить футболистов вне степени и класса, заразить их желанием достичь цели. Надеюсь, это удастся другому специалисты. Мне не удалось добиться результата, но крепкий и целеустремлённый коллектив с великолепным микроклиматом внутри — я построил.
— Что на прощание сказали Константину Базелюку?
— «А теперь Костя — давай сам».
— Вы думаете у него получится?
— Не знаю, откуда столько критики в его адрес, считаю его одарённым нападающим — техничным, быстро принимающим решения, обладающим высокой степенью точности. Он должен понять, что лично для него есть футбол.
— Какую характеристику дадите судейству в
— Техничное. К примеру, во втором дивизионе судейство — топорное. Первый дивизион оценивать не буду, я там девять лет проработал в разных командах. Он мне как родной, не буду туда камни кидать. Кто знает, может завтра там работать придётся.
— Что вы подразумеваете под «техничным» судейством?
— Заметьте, я не сказал объективное или не объективное. Просто судьи здесь на порядок выше классом, быстрее думают и принимают решения. Если им нужно рассмотреть эпизод в пользу команды «X», а не команды «Y», то делают они это технично. Такая трактовка правил может обеспечить им только плохую оценку, но никак не дисквалификацию. В общем, технично, значит на высоком уровне. Техничный игрок чем отличается от деревянного, тем что он более высокого уровня. Кстати, иногда судейство в первом дивизионе я бы охарактеризовал, как деревянное. Но это бывает крайне редко — один матч из 10. В
— Что будете делать дальше, чем займётесь? Может, возьмете паузу на отдых?
— Никакого отдыха! В сентябре мне исполнится 51 год, и я могу оказаться в первой или во второй лиге. Но это не имеет никакого значения — я хочу
— Ваш стиль общения: яркие цитаты и формулировки — понравились многим. Не считаете, что это могло сказать на вашей работе?
— В силу характера я немножко недооценил значимость интервью. Один умный человек сказал мне: «Ты большую часть
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