Переворот Головина. Рабинер — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Обозреватель «СЭ» разбирает дерби и ищет ответ на вопрос — что происходит с командой Массимо Карреры.
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ГОЛОВИН: ЛИЧНЫЙ РЕВАНШ ЗА АПРЕЛЬ
30 апреля 2017 года в дерби ЦСКА — «Спартак» гости открыли счет после ошибки Александра Головина. 20-летний полузащитник
12 августа 2017 года в дерби ЦСКА — «Спартак» усилиями уже 21-летнего Головина с 83-й по 85-ю минуты 0:1 превратились в 2:1. Сначала хавбек ворвался в штрафную
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко так прямо и сказал: все перевернул Головин. Редко тренеры до такой степени персонально и публично выделяют одного футболиста, тем более такого молодого. Но ведь белорусский специалист абсолютно прав. Уж насколько в целом по ходу игры
Почти весь второй тайм, после мяча Пашалича в результате рикошета от Василия Березуцкого, «Спартак» контролировал ситуацию на поле. Нет, у него не было (в отличие от апрельского дерби при счете 2:1) шансов увеличить счет, да
Однако теперь куда более важной целью спартаковцев стало не дать создать моменты сопернику. И до поры это удавалось. Но «Спартак» — не из тех команд, которые умеют «сушить» игру; даже в прошлом сезоне при рекордном числе побед 1:0 он шел и шел вперед, хотел забить — потому и не пропускал. Здесь же речь шла только о контроле мяча — и не более.
Но быстрый, легкий, инициативный Головин, и без того весь матч один из лучших на поле, не сдался и организовал стремительный переворот. Дай бог ему так же сыграть и с «Янг Бойз», а потом и в группе Лиги чемпионов. Тогда уж от предложений из Европы наверняка отбоя не будет. Очень важно, что ему удалось проявить себя таким образом именно в дерби, а не только в матчах второго слоя. Еще Константин Бесков
Явно не в прямом эфире, а некоторое время спустя — но за Головина, несомненно, порадовался другой герой этого дня, Леонид Слуцкий. Главный тренер «Халл Сити» параллельно своему другу Гончаренко (с получасом разницы) тоже одержал победу — только не в московском дерби, а в чемпионате Англии. Эти 4:1 над «Бертоном» стали историческим событием — первым выигрышем российского тренера во главе британского клуба.
А в позапрошлом, чемпионском, и в половине прошлого сезона ЦСКА — знаю это совершенно точно — главной мотивацией Слуцкого для продолжения работы в клубе было как раз игровое взросление Головина. Тренер — многократный чемпион России поставил себе новую творческую задачу — вывести на серьезную футбольную орбиту
Спустя всего четыре месяца после того, как Головин перешел из академии в молодежную команду, Слуцкий забрал его в «основу». Тренировался он с ней, на матчи первое время отправлялся в молодежку к Александру Гришину. А потом был второй круг чемпионского сезона, когда Головин стал игроком стартового состава, его дубль в полуфинале Кубка «Краснодару», два выхода в основе и один на замену на Euro-2016, за что тогда Слуцкого массово подвергли словесному уничтожению.
Что теперь скажете, критики? Может, поблагодарите — глядя на то, какой рывок сделал парень в минувшем сезоне, как сыграл на Кубке конфедераций, какой футбол демонстрирует сейчас? И если не на него российской сборной рассчитывать в не только ближайшем будущем, тогда на кого? Самому футболисту, правда, чтобы не начать раньше времени слишком много о себе понимать, стоит посмотреть на достижения человека, который наносил первый удар по мячу в этом дерби, — трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина.
А еще, кроме Головина, сборной России можно рассчитывать на Георгия Джикию. Лучшего игрока «Спартака» и в
Возникает, правда, ощущение, что Джикия при всей своей безграничной самоотдаче и характере победителя периодически располагается низковато,
«СПАРТАКУ» ПЛОХО БЕЗ ЗОБНИНА
А третьего их, Головина и Джикии, почти сверстника «Спартаку» больше всех не хватило как в конкретном матче, так и на всем старте сезона. Речь о Романе Зобнине — том самом человеке, который 30 апреля совершил рывок больше чем через полполя, чтобы на чужой лицевой отобрать мяч у замешкавшегося Виктора Васина и соорудить тем самым победный гол Глушакова.
С каждым новым матчем
В центре полузащиты против ЦСКА вышли три мастеровитых футболиста — опытные Фернанду и Денис Глушаков, а также новичок, 22-летний Пашалич. Глушаков был выдвинут ближе к атаке, то есть за отбор и вообще оборонительные действия, судя по всему, больше отвечали бразилец и хорват. Но если капитан, пусть у него и не все получалось, был очень активен и постоянно находился в центре событий, то свою опорную зону Фернанду с Пашаличем на протяжении первого тайма и решающего отрезка второго Головину и Дзагоеву проиграли. И особого желания выгрызать у соперников мячи у них заметно не было. В конечном счете это привело к тому, что Пашалич стал соучастником первого гола ЦСКА, а Фернанду — второго.
Тут, впрочем, надо заметить и то, что Массимо Каррера, как показалось со стороны, не среагировал на смену схемы Гончаренко, выпустившего вместо пятого защитника — Алексея Березуцкого — дополнительного хавбека в лице Бибраса Натхо. Эта замена добавила вариантов в атаке ЦСКА, и если до того
Но вернемся к отсутствию Зобнина. Мало того, что он в силу универсализма занимал любую вакантную позицию в средней линии и без потери качества ее закрывал — так он везде здорово работал в отборе и подстраховке. Это, в частности, позволяло тому же Глушакову без боязни подключаться к атакам и забить столько победных мячей. И стремление Фернанду концентрироваться на организации атак, а не на разрушении, опять же не создавало перекоса в сторону атаки благодаря Зобнину.
Без него фундаментальности, гармонии в игре средней линии «Спартака» нет. Пашалич проявил себя игроком умным, смекалистым,
В итоге не стал бы исключать, что два за три тура (и за два топ-матча) результативных «обреза» Фернанду — роковая пятка перед первым голом «Зенита» и отбор Головина перед вторым голом ЦСКА — стали как раз результатом того, что бразильца теперь некому подстраховывать в той степени, что раньше. Зобнина не зря называли человеком с двумя сердцами — своей беспрерывной работой он высвобождал партнеров для творчества.
Похоже, для того, чтобы этот баланс в игру
Тогда на последних минутах
«БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЙ» ПАШАЛИЧ И НЕВЗРАЧНЫЙ ПЕТКОВИЧ
Разумеется, «Спартак» в этой игре был не чета себе питерскому, поэтому болельщикам
Не видно, чтобы в игре
Понятно, что Каррера — он и вслух об этом говорил — ждет от клуба кадрового усиления. Но пока его нет, надо
Зато в составе «Спартака» обнаружился Петкович. Мне абсолютно непонятно, почему именно ему было доверено выйти справа в обороне у
Тем не менее, ко всеобщему удивлению, Ещенко остался на лавке, а Петкович появился в основе. В первые десять минут он совершил пару перспективных подключений, но потом вся его активность сошла на нет. До перерыва у него уже был один серьезный «обрез», а при ответном голе Щенников выскочил как раз
Новички «Спартаку» нужны совсем другие. Пашалич — да, имеет шансы вырасти в мастера. Но,
О СЕЛИХОВЕ И РЕБРОВЕ, БОЛЕЛЬЩИКАХ И КОЛЛЕКТИВЕ
Что касается решения выставить в стартовом составе Александра Селихова, то совершенно неправильно делать из молодого голкипера крайнего. В конце концов, он в первом тайме в нескольких эпизодах выручил. Но представьте себе на секунду, что сказали бы иные громкоголосые болельщики «Спартака» после такого второго гола и еще одной ошибки на выходе, сделай их не он, а Артем Ребров. Селихов
На примере истерии, если не травли, которая после Питера происходила вокруг Реброва, а чуть ранее — вокруг Глушакова, лишний раз убеждаюсь в правоте Слуцкого, недавно под впечатлением от регулярных весенних посещений британских стадионов сравнившего наших болельщиков с английскими. Для англичан легенды — абсолютно все, кто сделал для их клуба хоть
А наши — в данном случае, немалая часть спартаковских «сетевых» поклонников — поливают последними словами людей, которые меньше трех месяцев (!) назад принесли им огромное счастье. Благодарность выветрилась мгновенно, словно и не было ничего в мае 2017-го. Вспомните, кстати, об этих словах, если, не дай бог, такой же поток спустя
Все это — в тему пресловутой «нефутбольной страны». Когда иные армейские болельщики в ответ на мой пост об этом в «Фейсбуке» начали кивать — мол, это только спартаковские такие, — сразу вспомнилась их травля того же Слуцкого, да и баннер в адрес Игнашевича и братьев Березуцких с призывом уходить на пенсию. Нет, друзья мои, не надо себя обманывать — это про все без исключения наши клубы. И если вспомнить, как уничтожали (не огорчались, не критиковали, а именно уничтожали и ненавидели) игроков сборной, взявшей бронзу Euro-2008, через год и пять месяцев после Марибора, то ситуация на самом деле — один в один.
Критика — нужна. Недопустимы обливание грязью, злость, ожесточение на фоне сиюминутных эмоций. Очень многие наши болельщики, видя в чужом глазу соринку, в своем не замечают бревна. Предъявляют к футболистам требования, которые ни за что не предъявили бы к себе. И в своих эмоциональных высказываниях на этот счет Глушаков с Ребровым, убежден, абсолютно правы. И фраза Дзюбы о «сектантах» отчасти верна. Вот только относится она не только к «Спартаку», но и к его «Зениту», и ко всем прочим российским клубам.
В материале «Несвоевременное дерби», предшествовавшем матчу, я писал о том, что при всех безусловных способностях Селихова одного матча с «Арсеналом» в этом сезоне может психологически оказаться недостаточным, чтобы бросить человека в пламя дерби. И если теперь начнется передергивание вратарей, что называется, до ошибки, — это худшее, что может случиться с любым голкипером.
ИСПЫТАНИЕ, КОТОРОЕ «СПАРТАКУ» НАДО ВЫДЕРЖАТЬ
Хорошо по крайней мере то, что между самими Ребровым и Селиховым, насколько мне известно, отношения отличные. Вообще, взаимоотношения внутри коллектива — то, на чем «Спартак» еще может из всего, что сейчас происходит, «выплыть». Ведь все остальное, увы, начинает трещать по швам. Испытания медными трубами после золота — нет, не отдельные игроки, а клуб в целом, боюсь, не выдерживает.
Но все в нем и вокруг него должны помнить, что речь идет о людях — главном тренере, его штабе, футболистах — которые совсем недавно добились огромной цели. Построить чемпионскую команду — задача сложнейшая, разрушить ее можно в два счета. Если не ценить и не беречь того, что сделано. И не развивать, конечно. А развития пока не видно.
«Спартаку» час от часу не легче, и уже в следующем туре у него — «Локомотив», который на ходу. А тут еще и травма Зе Луиша — похоже, не пустячная. По всем фронтам для команды наступил сложный период, который надо перетерпеть. Главное, чтобы не заполыхало внутри. Чтобы и Каррера, и игроки (не стоит, повторяю, забывать, что они вместе сделали для «Спартака»!), и руководство клуба это испытание — судя по всему, неизбежное — выдержали. И вместе пошли дальше. Сезон после успеха таким бывает часто. Важнее всего — не позволить эмоциям взять верх над разумом.
А тому же Головину после такого дерби будет в Лиге чемпионов проще играться. И давайте наблюдать за тем, как в нашей стране растет истинно талантливый футболист, с удовольствием и без зависти. Вне зависимости от названия команды, которую вы поддерживаете.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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- Капитан команды
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