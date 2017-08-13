ГОЛОВИН: ЛИЧНЫЙ РЕВАНШ ЗА АПРЕЛЬ

30 апреля 2017 года в дерби ЦСКА — «Спартак» гости открыли счет после ошибки Александра Головина. 20-летний полузащитник красно-синих недалеко от своих ворот, казалось, контролировал ситуацию, но позволил Ивелину Попову отжать себя от мяча и сделать голевую передачу Луизу Адриану. С этого эпизода началось первое поражение армейцев на их новом стадионе в чемпионатах России.

12 августа 2017 года в дерби ЦСКА — «Спартак» усилиями уже 21-летнего Головина с 83-й по 85-ю минуты 0:1 превратились в 2:1. Сначала хавбек ворвался в штрафную красно-белых, «раскачал» Марио Пашалича, оставившего перед соперником слишком много пространства, и отдал голевой пас на дальнюю штангу Георгию Щенникову. А две минуты спустя отобрал мяч на чужой половине поля у Фернанду и тут же отдал передачу Федору Чалову, который отпасовал Витинью. После дальнего удара которого очень приличное, казалось, первое дерби для Александра Селихова вмиг стало неоднозначным…

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко так прямо и сказал: все перевернул Головин. Редко тренеры до такой степени персонально и публично выделяют одного футболиста, тем более такого молодого. Но ведь белорусский специалист абсолютно прав. Уж насколько в целом по ходу игры красно-синие как минимум не были хуже соперников, насколько шальным оказался спартаковский гол в начале второго тайма — все равно ситуация выглядела так, что ЦСКА уже не отыграется. Пусть даже «Спартак» и открыл счет во многом случайно. Логикой событий, по крайней мере, этот гол не диктовался.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 2:1 85' Витиньо <a href="https://twitter.com/11vittinnho">@11vittinnho</a> <a href="https://t.co/aRFrUhAQ6O">pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407997479608321">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Почти весь второй тайм, после мяча Пашалича в результате рикошета от Василия Березуцкого, «Спартак» контролировал ситуацию на поле. Нет, у него не было (в отличие от апрельского дерби при счете 2:1) шансов увеличить счет, да красно-белые к тому, кажется, и не особо стремились. Может, это и стало их ошибкой. В апреле один Промес, для которого ворота ЦСКА так и остались не покоренными, мог забивать трижды, теперь же ничего подобного у «Спартака», невзирая на всю схожесть игровой ситуации, не было и близко. А выйди на замену в районе минуты 70-й тот же Джано, для которого игра на свободном пространстве, — хлеб насущный, может, все получилось бы именно так.

Однако теперь куда более важной целью спартаковцев стало не дать создать моменты сопернику. И до поры это удавалось. Но «Спартак» — не из тех команд, которые умеют «сушить» игру; даже в прошлом сезоне при рекордном числе побед 1:0 он шел и шел вперед, хотел забить — потому и не пропускал. Здесь же речь шла только о контроле мяча — и не более.

Но быстрый, легкий, инициативный Головин, и без того весь матч один из лучших на поле, не сдался и организовал стремительный переворот. Дай бог ему так же сыграть и с «Янг Бойз», а потом и в группе Лиги чемпионов. Тогда уж от предложений из Европы наверняка отбоя не будет. Очень важно, что ему удалось проявить себя таким образом именно в дерби, а не только в матчах второго слоя. Еще Константин Бесков когда-то говорил, что ему все становится с футболистами ясно именно по таким встречам.

Явно не в прямом эфире, а некоторое время спустя — но за Головина, несомненно, порадовался другой герой этого дня, Леонид Слуцкий. Главный тренер «Халл Сити» параллельно своему другу Гончаренко (с получасом разницы) тоже одержал победу — только не в московском дерби, а в чемпионате Англии. Эти 4:1 над «Бертоном» стали историческим событием — первым выигрышем российского тренера во главе британского клуба.

А в позапрошлом, чемпионском, и в половине прошлого сезона ЦСКА — знаю это совершенно точно — главной мотивацией Слуцкого для продолжения работы в клубе было как раз игровое взросление Головина. Тренер — многократный чемпион России поставил себе новую творческую задачу — вывести на серьезную футбольную орбиту по-настоящему талантливого мальчишку. Первого парня такого дара, которого Слуцкий встретил за все время работы в ЦСКА.

Спустя всего четыре месяца после того, как Головин перешел из академии в молодежную команду, Слуцкий забрал его в «основу». Тренировался он с ней, на матчи первое время отправлялся в молодежку к Александру Гришину. А потом был второй круг чемпионского сезона, когда Головин стал игроком стартового состава, его дубль в полуфинале Кубка «Краснодару», два выхода в основе и один на замену на Euro-2016, за что тогда Слуцкого массово подвергли словесному уничтожению.

Что теперь скажете, критики? Может, поблагодарите — глядя на то, какой рывок сделал парень в минувшем сезоне, как сыграл на Кубке конфедераций, какой футбол демонстрирует сейчас? И если не на него российской сборной рассчитывать в не только ближайшем будущем, тогда на кого? Самому футболисту, правда, чтобы не начать раньше времени слишком много о себе понимать, стоит посмотреть на достижения человека, который наносил первый удар по мячу в этом дерби, — трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина.

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А еще, кроме Головина, сборной России можно рассчитывать на Георгия Джикию. Лучшего игрока «Спартака» и в Санкт-Петербурге, и в дерби, молодость которого (как и в случае с армейцем) позволила не «наесться» после Кубка конфедераций ни физически, ни морально. Головин от жесткого партнера по национальной команде, который на два года старше, настрадался — но это было здоровое, честное и мужественное соперничество, на которое приятно смотреть. Лично Джикию Головину обыграть не удалось. Но он нашел другие ходы, чтобы «Спартак» оказался повержен. И воля одного игрока, которому по идее еще не настало время быть вожаком такой команды, преобразовалась в волю всего ЦСКА.

Возникает, правда, ощущение, что Джикия при всей своей безграничной самоотдаче и характере победителя периодически располагается низковато, из-за чего возникает опасность разрыва между линиями. Возможно, это еще наследие «Амкара» — в командах, где ставка делается на оборону, такое практикуется нередко. Но тут встает вопрос правильных подсказок со стороны штаба. В целом же пара Таски — Джикия — единственный дуэт центральных защитников в «Спартаке», на который сегодня штаб может положиться.

«СПАРТАКУ» ПЛОХО БЕЗ ЗОБНИНА

А третьего их, Головина и Джикии, почти сверстника «Спартаку» больше всех не хватило как в конкретном матче, так и на всем старте сезона. Речь о Романе Зобнине — том самом человеке, который 30 апреля совершил рывок больше чем через полполя, чтобы на чужой лицевой отобрать мяч у замешкавшегося Виктора Васина и соорудить тем самым победный гол Глушакова.

С каждым новым матчем красно-белых в нынешнем чемпионате все больше понимаешь его ценность для чемпионской команды. Полузащитник создавал в ее игре тот баланс, которого сейчас нет.

В центре полузащиты против ЦСКА вышли три мастеровитых футболиста — опытные Фернанду и Денис Глушаков, а также новичок, 22-летний Пашалич. Глушаков был выдвинут ближе к атаке, то есть за отбор и вообще оборонительные действия, судя по всему, больше отвечали бразилец и хорват. Но если капитан, пусть у него и не все получалось, был очень активен и постоянно находился в центре событий, то свою опорную зону Фернанду с Пашаличем на протяжении первого тайма и решающего отрезка второго Головину и Дзагоеву проиграли. И особого желания выгрызать у соперников мячи у них заметно не было. В конечном счете это привело к тому, что Пашалич стал соучастником первого гола ЦСКА, а Фернанду — второго.

Тут, впрочем, надо заметить и то, что Массимо Каррера, как показалось со стороны, не среагировал на смену схемы Гончаренко, выпустившего вместо пятого защитника — Алексея Березуцкого — дополнительного хавбека в лице Бибраса Натхо. Эта замена добавила вариантов в атаке ЦСКА, и если до того красно-синие вообще ничего не могли придумать, то появление израильтянина и изменение игровой модели и качнули ситуацию туда, куда она в итоге и пришла.

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Но вернемся к отсутствию Зобнина. Мало того, что он в силу универсализма занимал любую вакантную позицию в средней линии и без потери качества ее закрывал — так он везде здорово работал в отборе и подстраховке. Это, в частности, позволяло тому же Глушакову без боязни подключаться к атакам и забить столько победных мячей. И стремление Фернанду концентрироваться на организации атак, а не на разрушении, опять же не создавало перекоса в сторону атаки благодаря Зобнину.

Без него фундаментальности, гармонии в игре средней линии «Спартака» нет. Пашалич проявил себя игроком умным, смекалистым, по-футбольному образованным — но опять-таки заточенным на созидание, а не на отбор. Добавим сюда разрыв «крестов» у Артема Тимофеева — и получим, что в «Спартаке» концентрироваться на черновой работе из хавбеков, по сути, некому — ведь и слева Промес, и справа Самедов не из таких. Да, они все делают в этом отношении что могут, но ни у кого отбор не является коньком.

В итоге не стал бы исключать, что два за три тура (и за два топ-матча) результативных «обреза» Фернанду — роковая пятка перед первым голом «Зенита» и отбор Головина перед вторым голом ЦСКА — стали как раз результатом того, что бразильца теперь некому подстраховывать в той степени, что раньше. Зобнина не зря называли человеком с двумя сердцами — своей беспрерывной работой он высвобождал партнеров для творчества.

Похоже, для того, чтобы этот баланс в игру красно-белых вернулся, несколько месяцев — до его возвращения в строй — еще придется подождать. Ведь внутренних резервов, чтобы компенсировать зобнинскую потерю даже не в индивидуальной, а в командной работоспособности, пока не просматривается. Кому-то не хватает сил, кому-то эмоциональной свежести — но в итоге двигается, бьется и в целом живет игрой «Спартак» совсем не так, как в прошлом сезоне.

Тогда на последних минутах красно-белые забивали, теперь — начиная со стартового дерби против «Динамо» и заканчивая ЦСКА — пропускают. «Физика» ли это? Или недостаток командной концентрации — ведь все идет от головы? И не только от армейского парня с этим прозвищем…

«БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЙ» ПАШАЛИЧ И НЕВЗРАЧНЫЙ ПЕТКОВИЧ

Разумеется, «Спартак» в этой игре был не чета себе питерскому, поэтому болельщикам красно-белых рвать на себе волосы не стоит. На Крестовском после первого гола «Зенита» на поле была жалкая пародия на чемпиона, на 3-й Песчаной — единая команда, которой просто кое-что не удалось. Недаром и Каррера сказал, что, за исключением последних 6−7 минут, претензий футболистам он предъявить не может — они действуют на максимуме. Просто этого максимума сейчас недостаточно.

Не видно, чтобы в игре красно-белых по сравнению с прошлым сезоном появилось хоть что-то новое. Взять тот же ЦСКА, который тоже далек от совершенства, — но там, по крайней мере, резко прибавил Щенников. То, что в трех последних турах он, до того вообще никогда не забивавший, стал автором уже второго гола (причем забивал он их не последним командам — «Рубину» и «Спартаку»), видится чем угодно, но не случайностью. Слышал о том, что в межсезонье штаб Гончаренко проводил целенаправленную работу по улучшению его атакующих навыков — и вот мы видим ее результаты. Головин мог сколько угодно разбираться с Пашаличем и отдавать на дальнюю — если бы Щенников ее не замкнул, никакого ответного гола не произошло бы. Это — именно тот внутренний резерв, без которого ЦСКА с его крайне ограниченными ресурсами было бы не жить.

Понятно, что Каррера — он и вслух об этом говорил — ждет от клуба кадрового усиления. Но пока его нет, надо как-то расти самим. В «Спартаке» же своих Щенниковых пока не нашлось.

Зато в составе «Спартака» обнаружился Петкович. Мне абсолютно непонятно, почему именно ему было доверено выйти справа в обороне у красно-белых — ведь Андрей Ещенко, отлично отыгравший начало сезона, и в Питере был наряду с Джикией одним из пары футболистов, к которым почти невозможно предъявить претензии. Серб же, в свою очередь, в матче с «Арсеналом» не показал ничего, что способствовало бы его появлению в дерби. Любопытно, что на тренировках между встречами с туляками и армейцами за основу, по моим данным, выходил именно Ещенко.

Тем не менее, ко всеобщему удивлению, Ещенко остался на лавке, а Петкович появился в основе. В первые десять минут он совершил пару перспективных подключений, но потом вся его активность сошла на нет. До перерыва у него уже был один серьезный «обрез», а при ответном голе Щенников выскочил как раз из-под него. Вполне допускаю, что на тренировках, как о том говорит итальянский тренер, Петкович смотрелся предпочтительнее (проверить это все равно невозможно), но по факту неожиданное тренерское решение не оправдалось.

Новички «Спартаку» нужны совсем другие. Пашалич — да, имеет шансы вырасти в мастера. Но, во-первых, у красно-белых он в аренде без права выкупа, а во-вторых, ему только предстоит до конца понять, куда он попал. То, что играть хорват умеет, очевидно. Берет инициативу на себя, хорошо тащит мяч и пасует. Радует, что не боится бить издали — вспомните не только гол, но и хлесткий удар рядом со штангой в первом тайме. Однако толика в хорошем смысле вернблумовщины ему бы не помешала. Пока для центрального полузащитника он выглядит, на мой взгляд, слишком «беловоротничково». Искр из-под его ног в дерби не летело.

О СЕЛИХОВЕ И РЕБРОВЕ, БОЛЕЛЬЩИКАХ И КОЛЛЕКТИВЕ

Что касается решения выставить в стартовом составе Александра Селихова, то совершенно неправильно делать из молодого голкипера крайнего. В конце концов, он в первом тайме в нескольких эпизодах выручил. Но представьте себе на секунду, что сказали бы иные громкоголосые болельщики «Спартака» после такого второго гола и еще одной ошибки на выходе, сделай их не он, а Артем Ребров. Селихов по-настоящему талантлив, достоин уважения и симпатии, и дай бог, чтобы в «Спартаке» у него было большое будущее. Но не нужно делать из него мессию, а из его старшего товарища — исчадие ада!

На примере истерии, если не травли, которая после Питера происходила вокруг Реброва, а чуть ранее — вокруг Глушакова, лишний раз убеждаюсь в правоте Слуцкого, недавно под впечатлением от регулярных весенних посещений британских стадионов сравнившего наших болельщиков с английскими. Для англичан легенды — абсолютно все, кто сделал для их клуба хоть что-то хорошее. Например, тот же Аршавин для арсенальских. Кстати, и Алексей Смертин в своей книге рассказывает, как тепло его встречают болельщики «Челси», когда видят его в Лондоне. Хотя, казалось бы, сколько таких Смертиных мелькнуло в «Челси», пусть даже в чемпионских его версиях.

А наши — в данном случае, немалая часть спартаковских «сетевых» поклонников — поливают последними словами людей, которые меньше трех месяцев (!) назад принесли им огромное счастье. Благодарность выветрилась мгновенно, словно и не было ничего в мае 2017-го. Вспомните, кстати, об этих словах, если, не дай бог, такой же поток спустя какое-то время польется и на самого Карреру. Сегодня — бога для красно-белых, а завтра — кто знает?

Все это — в тему пресловутой «нефутбольной страны». Когда иные армейские болельщики в ответ на мой пост об этом в «Фейсбуке» начали кивать — мол, это только спартаковские такие, — сразу вспомнилась их травля того же Слуцкого, да и баннер в адрес Игнашевича и братьев Березуцких с призывом уходить на пенсию. Нет, друзья мои, не надо себя обманывать — это про все без исключения наши клубы. И если вспомнить, как уничтожали (не огорчались, не критиковали, а именно уничтожали и ненавидели) игроков сборной, взявшей бронзу Euro-2008, через год и пять месяцев после Марибора, то ситуация на самом деле — один в один.

Критика — нужна. Недопустимы обливание грязью, злость, ожесточение на фоне сиюминутных эмоций. Очень многие наши болельщики, видя в чужом глазу соринку, в своем не замечают бревна. Предъявляют к футболистам требования, которые ни за что не предъявили бы к себе. И в своих эмоциональных высказываниях на этот счет Глушаков с Ребровым, убежден, абсолютно правы. И фраза Дзюбы о «сектантах» отчасти верна. Вот только относится она не только к «Спартаку», но и к его «Зениту», и ко всем прочим российским клубам.

В материале «Несвоевременное дерби», предшествовавшем матчу, я писал о том, что при всех безусловных способностях Селихова одного матча с «Арсеналом» в этом сезоне может психологически оказаться недостаточным, чтобы бросить человека в пламя дерби. И если теперь начнется передергивание вратарей, что называется, до ошибки, — это худшее, что может случиться с любым голкипером.

ИСПЫТАНИЕ, КОТОРОЕ «СПАРТАКУ» НАДО ВЫДЕРЖАТЬ

Хорошо по крайней мере то, что между самими Ребровым и Селиховым, насколько мне известно, отношения отличные. Вообще, взаимоотношения внутри коллектива — то, на чем «Спартак» еще может из всего, что сейчас происходит, «выплыть». Ведь все остальное, увы, начинает трещать по швам. Испытания медными трубами после золота — нет, не отдельные игроки, а клуб в целом, боюсь, не выдерживает.

Но все в нем и вокруг него должны помнить, что речь идет о людях — главном тренере, его штабе, футболистах — которые совсем недавно добились огромной цели. Построить чемпионскую команду — задача сложнейшая, разрушить ее можно в два счета. Если не ценить и не беречь того, что сделано. И не развивать, конечно. А развития пока не видно.

«Спартаку» час от часу не легче, и уже в следующем туре у него — «Локомотив», который на ходу. А тут еще и травма Зе Луиша — похоже, не пустячная. По всем фронтам для команды наступил сложный период, который надо перетерпеть. Главное, чтобы не заполыхало внутри. Чтобы и Каррера, и игроки (не стоит, повторяю, забывать, что они вместе сделали для «Спартака»!), и руководство клуба это испытание — судя по всему, неизбежное — выдержали. И вместе пошли дальше. Сезон после успеха таким бывает часто. Важнее всего — не позволить эмоциям взять верх над разумом.

А тому же Головину после такого дерби будет в Лиге чемпионов проще играться. И давайте наблюдать за тем, как в нашей стране растет истинно талантливый футболист, с удовольствием и без зависти. Вне зависимости от названия команды, которую вы поддерживаете.