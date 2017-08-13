Александр Мостовой: «Спартак» до сих пор не снял с себя медали

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Как оцените игру Марио Пашалича?

— Ну, что сказать? Если бы «Спартак» выиграл, то можно было поставить ему твердую четверку. Но красно-белые, к сожалению, уступили. К тому же, Головин легко обыграл его в штрафной площади, после чего отдал голевой пас. Это большой минус.

Я уже высказывался на эту тему, повторюсь еще раз — Марио, видимо, еще не набрал оптимальную форму. Возможно, он просто не адаптировался в новом чемпионате.

— Какие сильные стороны у этого игрока?

— Видно, что с техникой у него все в порядке. Но сейчас он играет очень медленно. С чем это связано? Трудно сказать.

— Редко встретишь такого молодого игрока, как Головин, у которого есть характер.

— Почему? Их хватает. Другое дело, что каждый игрок обязан обыгрывать соперника в штрафной площади. Это не только нападающих касается. А мы видим обратную картину — игрок проникает в штрафную площадь и начинает искать партнера или отдавать мяч назад. Поэтому Головин и отличается от остальных. Он не боится обострять. Чем больше у нас будет таких футболистов, тем быстрее мы начнем вливаться в европейский футбол.

— Не могу не спросить про Александра Селихова. Второй гол на его совести?

— Лично я считаю, что да. Несколько раз пересмотрел повтор. Мяч можно было отбить. Не пойму, что случилось.

— Допускаете, что переволновался?

— Не думаю.

— Что происходит со «Спартаком»?

— Кто-то говорил, что команда до сих пор не сняла с себя медали. Может быть, это и случилось. Возможно, некоторые игроки думают, что они чемпионы и им будут легко уступать. Но в футболе нужно быстро забывать о победах. В прошлом сезоне говорили, что «Спартаку» много фартило, и я с этим согласен. Возможно, удача отвернулась от команды.

Почему проиграли ЦСКА? Сложно сказать. Здесь нельзя говорить только о характере армейцев. Тут и расслабленность «Спартака», и индивидуальные ошибки, — заявил Мостовой.