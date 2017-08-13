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13 августа 2017, 13:17 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Александр Мостовой: «Спартак» до сих пор не снял с себя медали

Бывший полузащитник московского «Спартака» подводит итоги столичного дерби.

Бывший полузащитник московского Спартака подводит итоги столичного дерби. Увеличить
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— Как оцените игру Марио Пашалича?
— Ну, что сказать? Если бы «Спартак» выиграл, то можно было поставить ему твердую четверку. Но красно-белые, к сожалению, уступили. К тому же, Головин легко обыграл его в штрафной площади, после чего отдал голевой пас. Это большой минус.

Я уже высказывался на эту тему, повторюсь еще раз — Марио, видимо, еще не набрал оптимальную форму. Возможно, он просто не адаптировался в новом чемпионате.

— Какие сильные стороны у этого игрока?
— Видно, что с техникой у него все в порядке. Но сейчас он играет очень медленно. С чем это связано? Трудно сказать.

— Редко встретишь такого молодого игрока, как Головин, у которого есть характер.
— Почему? Их хватает. Другое дело, что каждый игрок обязан обыгрывать соперника в штрафной площади. Это не только нападающих касается. А мы видим обратную картину — игрок проникает в штрафную площадь и начинает искать партнера или отдавать мяч назад. Поэтому Головин и отличается от остальных. Он не боится обострять. Чем больше у нас будет таких футболистов, тем быстрее мы начнем вливаться в европейский футбол.

— Не могу не спросить про Александра Селихова. Второй гол на его совести?
— Лично я считаю, что да. Несколько раз пересмотрел повтор. Мяч можно было отбить. Не пойму, что случилось.

— Допускаете, что переволновался?
— Не думаю.

— Что происходит со «Спартаком»?
Кто-то говорил, что команда до сих пор не сняла с себя медали. Может быть, это и случилось. Возможно, некоторые игроки думают, что они чемпионы и им будут легко уступать. Но в футболе нужно быстро забывать о победах. В прошлом сезоне говорили, что «Спартаку» много фартило, и я с этим согласен. Возможно, удача отвернулась от команды.

Почему проиграли ЦСКА? Сложно сказать. Здесь нельзя говорить только о характере армейцев. Тут и расслабленность «Спартака», и индивидуальные ошибки, — заявил Мостовой.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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