Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30668866/
13 августа 2017, 13:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«СКА-Хабаровск» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 августа. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев мяч забил Венцислав Христов на 82-й минуте. У гостей отличился Мийо Цакташ (90).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице с восьмью очками. «СКА-Хабаровск» поднялся на 12-ю строчку с четырьмя баллами.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Тосно» 18 августа. «Рубин» на следующий день примет «Анжи».

13.08.2017 11:00 основной раунд: 6-й тур им. Ленина
СКА-Хабаровск 1:1 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Курбан Бердыев
Голы
82′ Венцислав Христов 91
20 Мийо Цакташ (Карадениз Гекдениз) 90+2′
Составы
Александр Довбня 1
Исмаил Эдиев 3
Георгий Наваловский 88
Александр Пуцко 5
Александр Димидко (к) 13
Мирослав Маркович 11
Евгений Баляйкин 15
79′ Денис Дедечко 69
65′ Георгий Габулов 8
90′ Максим Казанков 87
72′ Владислав Никифоров 10
Александр Черевко 26
76′ Виталий Федотов 19
Венцислав Христов 91
1 Сергей Рыжиков
23 Мориц Бауэр 75′
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат
30 Федор Кудряшов
4 Янн М`Вила
27 Магомед Оздоев
61 Карадениз Гекдениз (к)
80 Егор Сорокин 87′
8 Александр Сонг
21 Рубен Рочина 71′
20 Мийо Цакташ
96 Рифат Жемалетдинов 68′
33 Сердар Азмун
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
6 Угловые 3
10 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Мутко: игроки ЦСКА и "Спартака" показали прекрасный футбол в матче чемпионата России

Фурсенко: переход Жулиано в "Фенербахче" полностью соответствует правилам ФИФА

Партнеры Болта по команде обвинили организаторов ЧМ в долгом ожидании забега

Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы