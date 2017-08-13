«СКА-Хабаровск» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 13 августа. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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В составе хозяев мяч забил Венцислав Христов на 82-й минуте. У гостей отличился Мийо Цакташ (90).
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице с восьмью очками. «СКА-Хабаровск» поднялся на 12-ю строчку с четырьмя баллами.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Тосно» 18 августа. «Рубин» на следующий день примет «Анжи».
|13.08.2017 11:00
|основной раунд: 6-й тур
|им. Ленина
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Рубин
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Алексей Поддубский
|Курбан Бердыев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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