«СКА-Хабаровск» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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В составе хозяев мяч забил Венцислав Христов на 82-й минуте. У гостей отличился Мийо Цакташ (90).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице с восьмью очками. «СКА-Хабаровск» поднялся на 12-ю строчку с четырьмя баллами.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Тосно» 18 августа. «Рубин» на следующий день примет «Анжи».