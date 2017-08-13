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13 августа 2017, 13:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Григорян: Президент «Анжи» Кадиев дал добро на мою отставку, ему было непросто

Александр Григорян, который после поражения от «Динамо» (1:3) матче шестого тура российской Премьер-Лиги объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи», сообщил, что президент клуба Осман Кадиев принял его отставку.

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«Честно говоря, рассчитывал продолжить работать в случае положительного исхода с «Динамо». Но из-за проигрыша понимал — нужно подавать в отставку. Принял решение сам, руководство его одобрило. Осман Гаирбекович (Кадиев. — Прим. «Чемпионата») встретил меня и команду после матча. Я попросил минуту внимания и заявил об отставке. Он дал добро.

После пресс-конференции мы вместе с тренерским штабом собрались у Османа Гаирбековича в кабинете, обсудили проделанную работу. Долго сидели, говорили об ошибках. Кадиев хоть и сильный духом человек, но сентиментальный. Я понимал, что ему очень непросто. Самое главное — у нас остались прекрасные отношения. Благодарен ему за тот шанс, который он мне предоставил.

Я только что попрощался с человеком, который дал мне шанс, открыл дорогу в Премьер-Лигу. Я этой возможностью не воспользовался. Всегда, когда грядут перемены — все всё знают это и чувствуют. Вопрос в другом, хватит ли у тебя сил, мужества и самообладания, чтобы не дёргать команду?, — сказал Григорян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

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