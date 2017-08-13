Григорян: Президент «Анжи» Кадиев дал добро на мою отставку, ему было непросто
Александр Григорян, который после поражения от «Динамо» (1:3) матче шестого тура российской
Премьер-Лиги объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи», сообщил, что президент клуба Осман Кадиев принял его отставку.
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Видимо, что-то случилось...
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«Честно говоря, рассчитывал продолжить работать в случае положительного исхода с «Динамо». Но
После
Я только что попрощался с человеком, который дал мне шанс, открыл дорогу в
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